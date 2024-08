VR Laser Tag embarca en franquicia tras revolucionar el mundo del ocio de realidad virtual

El grupo referente en el ocio virtual se alía con Tormo Franquicias Consulting para llevar la expansión de sus franquicias en todo el territorio nacional VR Laser Tag redefine el concepto del ocio posicionándose como una de las marcas más reconocida por clientes en el ámbito virtual y arcade. Tras varios años de trayectoria en eventos y diseño y venta de videojuegos para otras empresas del sector, el equipo fundador de VR Laser Tag ha plasmado su expertise en la informática en su propia marca con todas las garantías de éxito.

"No dependemos de terceros para el diseño o actualización de juegos, controlamos los márgenes gracias a los buenos acuerdos con proveedores de gafas VR, chalecos hápticos y pistolas 3D, etc. Y combinamos diferentes formas de ocio y restauración para estar en continua facturación", apuntaba Roberto Martínez, uno de los fundadores de la franquicia VR Laser Tag.

Algo único y diferencial en el mundo del ocio virtual

Tecnología de última generación y diversidad de juegos como punto de partida para el éxito de la franquicia VR Laser Tag. Permitiendo una experiencia inmersiva sin cables ni mochilas voluminosas. Su sistema Free Roaming garantiza que los jugadores puedan moverse libremente en un entorno virtual, maximizando la diversión y el realismo de cada juego.

La franquicia ofrece 4 líneas de negocio, desde VR Laser Tag, VR Box, ARCADE hasta Coffee Shop, todas ellas diseñadas para atraer a un público diverso, desde entusiastas de los videojuegos hasta familias y empresas.

Ventajas competitivas para el franquiciado

La franquicia VR Laser Tag no solo destaca por el catálogo extenso de juegos diseñados internamente, si no que en una única inversión que se puede financiar con los acuerdos con bancos preestablecidos por la marca, VR Laser Tag, incluye el equipamiento, formación presencial y online, y puesta en marcha a nivel publicitario, recursos humanos etc. Una asistencia completa para sacar el mayor rendimiento del negocio y que la inversión mínima que supone la franquicia se recure en pocos meses.

En definitiva, el modelo de negocio de VR Laser Tag destaca por su versatilidad de implantación y su atractivo de beneficio ideal para un formato autoempleo que quieres trabajar "motu proprio", o grupos inversores que quieren ser partícipes de este sector con tanta proyección de crecimiento y facturación.

Expansión con Tormo Franquicias

Con una estrategia empresarial ambiciosa y competitiva, el equipo de VR Laser Tag crea su propia metodología adaptada al mundo virtual: Variedad de público, Rentabilidad y margen de beneficio con sus 4 áreas de negocio, Libertad de juego y experiencia inmersiva y Tecnología de última generación.

Una colaboración con la consultora Tormo Franquicias, la cual ofrece un sólido apoyo en la apertura y gestión de nuevas franquicias. Este respaldo se complementa con un plan de marketing integral que incluye tanto estrategias online como offline, asegurando una alta visibilidad y una rápida captación de clientes.

Una oportunidad para futuros emprendedores

Para todos aquellos interesados en apostar por un concepto de franquicia innovador en el sector tecnológico, VR Laser Tag ofrece una oportunidad inigualable. Este modelo de franquicia no solo proporciona un servicio de entretenimiento de vanguardia, sino que también está respaldado por un equipo comprometido y una sólida infraestructura de apoyo.

Si estás motivado para brindar una experiencia única y apasionante, VR Laser Tag es tu oportunidad para formar parte de una tendencia en crecimiento y ofrecer un entretenimiento que atrapa y fascina a los consumidores.