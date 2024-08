1 de cada 3 empresas del IBEX35 no cumple con la nueva Ley de Paridad

Según el último informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las compañías aún están alejadas de la paridad de género en posiciones de altos cargos, como exige la nueva ley aprobada el pasado mes de junio. Nuevas iniciativas como el ranking "Women Approved" de Instituto Más Mujeres han surgido para ayudar a las empresas a que aumente la presencia de las mujeres en puestos de poder La nueva Ley de Paridad obliga a que al menos un 40% de los cargos administradores de las empresas cotizadas sean "miembros del sexo menos representado".

Esta cuestión será de obligado cumplimiento para las empresas del IBEX35 a partir del 30 de junio de 2025. Sin embargo, a día de hoy, según el último informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tan solo 4 de esas empresas cumplen y cuentan con más del 50% de mujeres: Aena, Cellnex Telecom, Inditex y Redeia. Mientras tanto, otras 12 empresas no consiguen alcanzar ese 40%. E incluso algunas están lejos, como Fluidra y Naturgy, que no llegan ni al 30% de mujeres en el consejo. Además, fuera del Ibex, otras muchas empresas cotizadas cuentan con 0% mujeres en sus consejos.

Para mejorar en este sentido, han surgido diferentes iniciativas que permitan acelerar esta transformación. De esa forma, con la idea de visibilizar a las mejores empresas que apuestan por el talento femenino, el pasado mes de julio Instituto Más Mujeres presentó un informe con más de 30 de Best practices y, unido a esto, se lanzó la iniciativa del Ranking "Women Approved", pionera en identificar y celebrar a las empresas que están a la vanguardia en la gestión del talento femenino, con una metodología propia creada por Instituto Más Mujeres y que cuenta con la colaboración de PageGroup.

Según Laia Arcones, la fundadora de la iniciativa: "este ranking, basado en un riguroso método y evaluaciones realizadas por un jurado de personas expertas, busca reconocer a las organizaciones que implementan prácticas ejemplares para fomentar la igualdad de género en el lugar de trabajo. Es necesario dar reconocimiento a aquellas empresas que lo están haciendo bien para poder avanzar más rápido".

Después de más de tres años recopilando las mejores prácticas de empresas como Ntt Data, adidas o Bosch que impulsan el talento femenino, el Instituto Más Mujeres presenta este ranking con el propósito de valorar a las mejores empresas para mujeres.

Las 3 categorías de este ranking son:

Empresa Empoderadora: Empresas que destacan por promover el crecimiento y desarrollo de las mujeres en todos los niveles de la organización. Implementan programas de mentoring, embajadoras y oportunidades de networking, creando un entorno donde todas puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial. Empresa Transformadora: Empresas que se caracterizan por su capacidad para mejorar significativamente la equidad de género. Promueven una cultura inclusiva con medidas específicas como la flexibilidad de horarios y la corresponsabilidad, además de impactar positivamente en la sociedad rompiendo estereotipos y fomentando vocaciones diversas. Empresa Innovadora: Empresas que son pioneras en la creación e implementación de soluciones disruptivas para promover la igualdad de género. Utilizan herramientas tecnológicas avanzadas y siempre innovan, yendo un paso por delante en la implementación de iniciativas de equidad. PageGroup, consultoría líder en selección de talento cualificado, apoya esta iniciativa con el fin de objetivizar los criterios para dar valor a las empresas que están aplicando buenas estrategias para impulsar el talento femenino.

PageGroup asegura que: "la creación del ranking 'Women Approved' es una oportunidad para reconocer a las empresas que están liderando con el ejemplo en la promoción del talento femenino. En PageGroup, estamos muy comprometidos para apoyar estas iniciativas y seguir contribuyendo en la construcción de una cultura empresarial más inclusiva y equitativa".

Entre los criterios y pilares que se evalúan en el ranking se encuentran:

Captación de Talento Femenino: Inclusión en selección y contratación, cuotas mínimas de candidatas, incentivos financieros, redacción inclusiva de ofertas de empleo, y programas de captación específicos. Liderazgo Femenino: Programas de desarrollo, participación en comités estratégicos, políticas de promoción equitativas, y metas claras de representación femenina. Políticas y Estructuras Internas sin Sesgos: Flexibilidad laboral, políticas de inclusión, KPIs específicos, formación continua, gestión de la diversidad, y auditorías salariales. Cultura de Empresa con Mirada de Género: Grupos de recursos, visibilidad femenina, cultura de innovación, compromiso de la alta dirección, programas de bienestar, y encuestas de satisfacción. Marca y Comunicación Externa Positiva: Estrategias de comunicación sobre igualdad de género, transparencia en informes, impacto social externo, y búsqueda de premios y certificaciones. Con esta iniciativa se pretende, además de dar reconocimiento y visibilidad mediática, que las empresas incluidas en el Ranking "Women Approved" puedan tener ventajas para captar y retener el mejor talento femenino del mercado y sean ejemplo para impulsar un cambio hacia una sociedad más igualitaria.

Laia Arcones recuerda, "el talento no tiene género, pero tenemos que trabajar para combatir las barreras que dificultan que las mujeres talentosas y preparadas pueden llegar a las posiciones que merecen, como se aprueba en esta nueva ley de paridad, ya que la diversidad es imprescindible y genera eficiencias para toda la sociedad".

Información de la iniciativa:

Acerca de Instituto Más Mujeres

Organización referente en su sector que promueve iniciativas innovadoras y colaborativas de igualdad e impulso del talento femenino en las empresas. Su objetivo es cerrar la brecha y combatir los sesgos de género en el mundo corporativo.

"Invitamos a todas las empresas comprometidas con la igualdad de género a participar en el Ranking "Women Approved" y a ser parte del cambio positivo en la sociedad. De la mano podemos construir un futuro más equitativo y próspero".

Acerca de PageGroup

Fundado en 1976 en Londres, PageGroup, consultoría líder en selección de talento cualificado, está presente con 140 oficinas en 36 países de Europa Continental, Asia-Pacífico, Oriente Próximo, África y América tanto del Norte como del Sur. La compañía cotiza en la Bolsa de Londres desde el año 2000.

PageGroup cuenta con cinco marcas de diferentes posicionamientos: Page Executive, especializada en búsqueda directa y selección de alta dirección (comités de dirección y consejos de administración); Michael Page, dedicada a la selección de mandos ejecutivos y directivos para contratos de larga duración, con 21 divisiones (Finanzas, Comercial, Marketing, Retail, Healthcare, Banca, Compras & Logística, Seguros, Educación, Ingenieros, Tecnología, Tax & Legal, Recursos Humanos, Asistentes & Secretarias, Inmobiliaria & Construcción, Consultoría & Estrategia, Turismo & Hostelería, Sector Público, Medio Ambiente & Energía, Oil&Gas y Digital & e-Commerce); Michael Page Interim Management, especializada en la contratación de directivos de transición e Interim Managers; Page Personnel, líder en España en trabajo temporal especializado y selección directa de mandos cualificados e intermedios, que se divide en 16 áreas de especialización (Contabilidad & Finanzas, Asistentes & Secretarias, Banca, Marketing, Administración de Ventas, Compras & Logística, Comercial, Retail, Tecnología, Ingenieros & Técnicos, Servicios de Atención al Cliente, Tax&Legal, Recursos Humanos, Healthcare, Seguros, Digital & eCommerce y Educación). Y por último Page Consulting dedicadaa la realización de proyectos de consultoría que dan cobertura a todos los ámbitos de gestión de personas dentro de las organizaciones. En España, PageGroup cuenta oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Galicia, Bilbao y Zaragoza.