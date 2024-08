Gifinas celebra un hito histórico, la marca que creó e ideó el primer pañuelo de las muñecas sin rostro en el mundo

Uno de los iconos culturales más representativos de República Dominicana son las emblemáticas muñecas sin rostro, o tipo limé. Su icónica figura ha trascendido a través de generaciones hasta la actualidad, donde su presencia se ha diversificado en diversos sectores como la industria de la moda.

Así lo refleja Gifinas, una marca de accesorios y complementos de moda que trae este emblemático estilo hasta España. Maritza Acevedo, su visionaria fundadora, recuerda con orgullo la creación del primer pañuelo de las muñecas sin rostro en el mundo, un símbolo que representa la esencia de esta empresa y su compromiso con la herencia cultural del país caribeño.

Gifinas celebra su herencia dominicana y su papel como referente en la industria de la moda Fundada en España, pero con profundas raíces dominicanas, Gifinas se ha logrado posicionar como una de las principales referencias en el mercado de los accesorios y complementos de moda, gracias a su propuesta única de valor. Esta consiste en diseños originales, coloridos y vibrantes que cuentan historias y reviven la artesanía tradicional dominicana.

La icónica muñeca sin rostro, símbolo central de la identidad de Gifinas, representa la diversidad cultural de República Dominicana y resalta la rica y singular herencia de su gente. "Me siento llena de orgullo al recordar cómo me atreví a crear algo tan extraordinario, algo que muchos pensaron que era una locura al principio", comenta Maritza Acevedo. "Pero desde ese momento, he creado tantas cosas increíbles con las muñecas sin rostro en la moda. El primer pañuelo, los primeros leggings, los primeros trajes de baño, los primeros pouches. Hoy en día, Gifinas es una marca referente en el sector y es lo que nos distingue", añade la artista.

Con un enfoque centrado en la calidad, autenticidad y exclusividad, Gifinas ha capturado los corazones de sus numerosos clientes, convirtiéndose en una marca reconocida tanto a nivel local como internacional. Mujeres influyentes como la primera dama de la República Dominicana, Doña Raquel Arbaje, han llevado sus piezas con orgullo.

Además, la firma ha establecido colaboraciones con figuras destacadas en el sector, como Marianne Cruz directora Ejecutira de la Revista Revestida.

Una marca que celebra la igualdad, tradición y sostenibilidad a través de sus prendas El compromiso de Gifinas con la cultura y el medioambiente sigue siendo una piedra angular en todas sus creaciones. Cada prenda es una obra de arte que celebra la rica herencia cultural dominicana y promueve la igualdad de las personas (especialmente las mujeres) en medio de sus diferencias, a la vez que garantiza al cliente una pieza única y exclusiva.

De este modo, la marca también busca crear una noción de hermandad, apoyando a las mujeres emprendedoras alrededor del mundo a través de un ícono que simboliza sus esfuerzos, luchas y aportes a la sociedad. En ese sentido, Gifinas invita a que todos se unan a su comunidad en Instagram.

En esta plataforma se celebra la historia y evolución de la firma a través de publicaciones que destacan no solo sus productos innovadores, sino también su compromiso con la cultura y la sostenibilidad.