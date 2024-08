Las escaleras escamoteables de Claraboyas Matilla ofrecen distintas opciones para conectar estancias

Las escaleras escamoteables son una alternativa práctica y segura para ganar acceso a áreas elevadas como altillos, buhardillas y cubiertas. Al mismo tiempo, su diseño plegable hace de estos elementos de interiorismo una solución ideal para espacios limitados.

En Claraboyas Matilla, estos productos se pueden conseguir en una gran variedad de estilos y diseños. Por ejemplo, esta firma cuenta con un modelo de escalera ignífuga creado de acuerdo con estándares de seguridad.

Soluciones de acceso vertical Cuando se trata de optimizar el uso del espacio en una propiedad, las escaleras escamoteables son una alternativa práctica y funcional para conectar dos niveles. Su diseño plegable y retráctil garantiza que se puedan guardar cuando no se usan, lo que aporta una mayor amplitud al ambiente.

Además, estas soluciones de acceso vertical se pueden conseguir en una gran variedad de modelos para satisfacer distintos requerimientos. Por ejemplo, la escalera ignífuga, fabricada con materiales resistentes a las altas temperaturas, cuenta con un diseño compacto que contribuye a crear y mantener un entorno de vida o de trabajo más organizado y práctico.

Al mismo tiempo, la seguridad es una de las características más destacadas de este tipo de escaleras. De hecho, muchos modelos vienen con sistemas de bloqueo para garantizar un acceso seguro, evitando movimientos accidentales y posibles caídas. Asimismo, para garantizar un desplazamiento seguro, varias de estas escaleras cuentan con pasamanos y peldaños antideslizantes.

Otra característica importante es que estas estructuras de acceso vertical cuentan con características de aislamiento y sellamiento. En particular, estas propiedades son indispensables para garantizar la eficiencia energética de un inmueble.

Claraboyas Matilla y sus escaleras escamoteables Claraboyas Matilla es una empresa especializada en el diseño y fabricación de soluciones de iluminación y ventilación. También produce escaleras escamoteables en diferentes materiales y diseños que se adaptan a los requerimientos de sus clientes.

Estas soluciones de acceso vertical gozan de gran ligereza y resistencia pese a estar fabricadas con diferentes materiales como la madera y el metal.

Actualmente, esta empresa ofrece distintos tipos de escaleras ignífugas escamoteables. En primer lugar, las escaleras de madera de tramos tienen un diseño técnicamente complejo, específico para las demandas de construcción energéticamente eficientes. Se instalan con un kit que conecta la escalera al techo para garantizar un sellado perfecto y un aislamiento sin puentes térmicos.

A su vez, la escalera metálica de tramos combina un alto nivel de seguridad con un fácil acceso al ático. Está equipada con un mecanismo de despliegue que facilita su uso y combina perfectamente un alto nivel de protección contra incendios con un acceso cómodo y seguro al desván

Por último, en la escalera de tijeras el cajón está fabricado en madera y tiene soportes de montaje rápido, mientras que el mecanismo de apertura de la trampilla garantiza un plegado y un desplegado seguro. La altura total de la escalera de suelo a techo se puede aumentar hasta un máximo de 330 cm.

En definitiva, a través de Claraboyas Matilla es posible acceder a múltiples modelos de escaleras escamoteables de alta calidad.