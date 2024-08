MINI Cooper S de cinco puertas ofrece a los pasajeros más espacio y confort

El MINI Cooper de cinco puertas impresiona por su característica funcionalidad, sus innovadores sistemas de asistencia y su típico diseño MINI. El inconfundible aspecto del MINI Cooper cinco puertas se muestra especialmente en el acabado Favoured con el techo Multitone, típico de la marca. Un eficiente motor de gasolina de cuatro cilindros con 150 kW/204 CV garantiza un alto nivel de placer de conducción.



El modelo es 172 mm más largo que el MINI de tres puertas y tiene una distancia entre ejes 72 mm mayor. Gracias a sus compactas dimensiones exteriores, a sus voladizos cortos y a su reducido radio de giro de 11,4 metros, el modelo de cinco puertas sigue siendo un vehículo versátil para la ciudad. Además, con el aumento del diámetro de las llantas a 625 mm, el MINI Cooper 5 puertas tiene una mayor presencia visual. Al mismo tiempo, esto mejora la dinámica de conducción y el confort de marcha. Los asientos traseros abatibles 60:40 permiten aumentar el volumen del maletero de 275 litros a hasta 925 litros y subrayan la idea universal de MINI: mucho espacio en poco sitio.

Eficiente motor de gasolina para una movilidad deportiva

El modelo MINI Cooper S de 5 puertas tiene un motor de cuatro cilindros con 150 kW/204 CV (consumo combinado de combustible: 6,8 - 6,3 l/100 km; emisiones combinadas de CO2: 152 - 141 g/km según WLTP; CO2 clase E) con un par motor máximo de 300 Nm.

La mayor anchura de vías y la mayor distancia entre ejes, junto con una suspensión y un sistema de amortiguación ajustados con precisión, garantizan un alto nivel de confort y una conducción ágil. Todo ello, combinado con el tacto preciso de la dirección típico de MINI y los potentes frenos, garantiza un alto nivel de confort en el día a día. Los cojinetes estabilizadores pretensados en los ejes aseguran un comportamiento equilibrado de la carrocería al tomar las curvas y aumentan la precisión de la dirección.



Embellecedores con expresión individual

Cuatro acabados diferentes se centran en distintas características del vehículo. En el acabado Favoured, tanto el marco de la parrilla frontal como determinados elementos de diseño se realzan en color plata vibrante y amplían la expresión individual. En el color Icy Sunshine Blue destaca el lenguaje formal reducido del nuevo diseño MINI. Además del techo Multitone, típico de la marca, con una gradación de colores, hay tres colores de contraste, así como el color de cada vehículo y un total de once colores de carrocería para elegir. Los diseños aerodinámicos de llantas entre 16 y 18 pulgadas ofrecen otras opciones de equipamiento exterior.

Interior minimalista e innovador

Las superficies textiles caracterizan el ambiente de bienestar en el interior del MINI Cooper. Un proceso de tricotado especialmente desarrollado crea la estructura versátil y de fácil cuidado del tejido hecho de poliéster reciclado. En la tapicería de alta calidad Favoured Trim, un diseño pata de gallo adorna la superficie tejida del tablero de instrumentos y se extiende hasta la tapicería de las puertas. Los asientos deportivos de piel sintética perforada están disponibles en los colores Nightshade Blue y Beige y con costuras tradicionales.



El habitáculo del nuevo MINI Cooper 5 puertas recuerda el diseño purista del Mini clásico. Con la pantalla OLED redonda, todas las funciones del vehículo pueden manejarse mediante el tacto o la voz. En la zona superior se muestra información relacionada con el vehículo. En la parte inferior de la pantalla OLED se pueden seleccionar directamente las opciones de menú Navegación, Medios, Teléfono y Climatización.

Las funciones de freno de estacionamiento, selector de marchas, tecla de arranque/parada, modo de experiencia y control de volumen son accesibles directamente a través de la característica tira de interruptores basculantes. En lugar de un selector de marchas, hay más espacio de almacenamiento en la consola central con un estante abierto para smartphones. Estos se pueden cargar mediante carga inalámbrica y están siempre a mano.

Los nuevos sistemas de asistencia al conductor facilitan el día a día

Gracias a 12 sensores ultrasónicos y cuatro cámaras de visión periférica, el Asistente de Aparcamiento Plus puede identificar plazas de aparcamiento con mayor precisión e iniciar de forma autónoma procesos de aparcamiento en espacios reducidos. MINI Digital Key Plus convierte el smartphone en una llave. En cuanto el conductor se encuentra a menos de tres metros del vehículo, se inician las proyecciones de bienvenida de las luces delanteras y traseras, y las puertas se abren a una distancia inferior a un metro y medio. La llave digital puede transferirse a varios usuarios y sustituye a la transferencia de la llave clásica del vehículo para facilitar el uso compartido del coche.

