Servigest Barberan ofrece una formación gratuita para autónomos y futuros emprendedores en Puigcerdà y la Seu d'Urgell

El curso intensivo, de 6 horas de duración, abordará temas esenciales como la creación de una empresa, la gestión diaria, impuestos y otros aspectos clave para garantizar el éxito de los nuevos proyectos empresariales El despacho profesional Servigest Barberan presenta una nueva iniciativa formativa dirigida a autónomos y futuros emprendedores. El curso, totalmente gratuito, está diseñado para aquellas personas que se plantean iniciar un negocio o que se encuentran en las primeras etapas de su proyecto empresarial. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer las herramientas y los conocimientos necesarios para hacerlo con éxito.

"Queremos que todos tengan la oportunidad de aprender de nuestros profesionales experimentados y tomar decisiones informadas sobre su futuro empresarial", explica Xavi Barberan, socio director del despacho profesional con sedes en Puigcerdà, la Seu d’Urgell y Badalona.

Datos preocupantes sobre el fracaso empresarial

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), más del 50% de las empresas emergentes fracasan en los primeros cuatro años, y solo un 10% sobrevive a los primeros tres años de vida. En España, la situación no es muy diferente: en 2022 se cerraron más de 26.000 empresas, un 10% más que el año anterior. Esta elevada tasa de fracaso a menudo se atribuye a la falta de experiencia y conocimientos básicos de los emprendedores.

Tal como explica Xavi Barberan, "las empresas no fracasan por no partir de una buena idea de negocio, sino por no implementarla bien. Estos datos evidencian la importancia de la formación y el asesoramiento para la supervivencia de los negocios. Con nuestro curso, queremos contribuir a reducir estas cifras y ayudar a crear un tejido empresarial más fuerte y resiliente en nuestra comarca".

Con esta nueva oferta formativa, el despacho quiere asegurar que todos los futuros emprendedores de Puigcerdà y la Seu d’Urgell, así como de Badalona, tengan a su disposición los conocimientos necesarios para llevar adelante sus proyectos con éxito.

Servigest Barberan cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a autónomos y pequeñas empresas. El despacho profesional ha ayudado a numerosas personas a iniciar y hacer crecer sus negocios, y ahora pone a disposición de este curso toda su experiencia y conocimiento.

Proyectos futuros

A medio plazo, Servigest Barberan tiene la intención de expandir estas formaciones a diferentes escuelas de la comarca y a instituciones públicas, con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor y garantizar que las nuevas generaciones estén preparadas para los desafíos del mundo empresarial.

Sobre Servigest Barberan

Servigest Barberan es un despacho profesional dedicado al asesoramiento, la consultoría y el acompañamiento de los clientes en la consecución de sus objetivos empresariales y profesionales. Desde sus sedes en Badalona, Puigcerdà y la Seu d'Urgell, ofrece un servicio completo y personalizado a empresas de todos los sectores.