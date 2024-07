Las cinco experiencias más exclusivas de Los Cabos

Este destino vibrante, situado en Baja California Sur, ofrece una amplia gama de experiencias de lujo de primer nivel para todos los gustos e intereses, combinadas con un firme compromiso con la excelencia en el servicio al cliente. Desde campos de golf que han acogido deportistas de alto nivel como Tiger Woods o Jack Nicklaus, hasta experiencias de navegación en embarcaciones de lujo, Los Cabos presenta propuestas únicas que combinan lujo, deporte, wellness, naturaleza y gastronomía Los Cabos, paraíso de exclusividad y lujo, se ha convertido en uno de los destinos más visitados por aquellos viajeros que buscan disfrutar de experiencias únicas y de primer nivel. Ubicado en el sur de la península de Baja California, Los Cabos es hogar de playas paradisíacas, hoteles de lujo, cocina de renombre con apellido nacional e internacional, y un clima espléndido para disfrutar durante todo el año.

Este destino de clase mundial ofrece una amplia gama de actividades inigualables que prometen estar a la altura de los visitantes más exigentes. Sus lujosos hoteles de cinco estrellas acogen gran variedad de actividades y amenidades, desde programas de golf hasta servicios de spa, y habitaciones con acceso directo al mar. Así, Los Cabos cuenta actualmente con la mayor oferta de cuartos de superlujo en América Latina, entre los que se encuentran marcas como Four Seasons, el primer hotel Aman de México, así como firmas tan conocidas como Waldorf, Nobu, Ritz Carlton o Montage, entre otras.

Este crecimiento del destino ha estado marcado por el imparable auge del turismo del lujo: casi un tercio de los viajeros asegura que tiene la intención de realizar un viaje de lujo entre tres o cuatro veces al año, según el estudio elaborado por la guía de viajes internacional Condé Nast Johansens. Ante este escenario, Los Cabos se erige como un destino donde respirar exclusividad, autenticidad y lujo en cada uno de sus rincones. Aquí presentamos cinco de las experiencias más exclusivas que los visitantes no pueden perderse para disfrutar de este exclusivo destino turístico al más alto nivel.

Golf en campos de máxima exclusividad

Golfistas legendarios como Tiger Woods y Jack Nicklaus han participado en la construcción de campos de golf de clase mundial en Los Cabos. Estos campos proporcionan una experiencia de lujo excepcional que es ideal para los fanáticos del golf, situando a Los Cabos como el principal destino de golf en América Latina, con 18 campos disponibles para jugar y más por venir.

Puerto Los Cabos, Cabo Real Golf Club, Diamante El Cardonal, Cabo del Sol y Costa Palmas Golf Club son algunos de los campos de golf más conocidos. Cada una de estas propiedades ofrece vistas espectaculares y retos únicos, lo que convierte cada recorrido en una experiencia inolvidable.

Navegar en una embarcación de lujo como el "Pelican 17"

Navegar en el "Pelican 17" y disfrutar de un servicio de primera y una experiencia de lujo es, sin duda, una propuesta diferencial de Los Cabos. Con un servicio exquisito y unas vistas impresionantes al navegar hacia el Arco de Cabo San Lucas, este yate es ideal para vivir una experiencia memorable. Una suite bajo cubierta, dos piscinas de inmersión en la segunda cubierta con vistas asombrosas, un salón cubierto con asientos de bar y vestuarios para cada ocasión son solo algunos de los elementos de diseño distintivos.

Además, el chef de a bordo creará una cocina especialmente planificada para deleitar los paladares de los visitantes, y el gusto y estilo únicos de cada huésped se reflejarán en los cócteles artesanales que servirá el mixólogo.

Clases de cocina en Acre

Participar en una clase de cocina en Acre es una experiencia culinaria de lujo que permite a los visitantes aprender y disfrutar de la gastronomía local de alta calidad. Ya sea para los amantes de los mariscos, la carne autóctona mexicana o la fruta local, Acre ofrece una experiencia única adaptada de todos los paladares.

Los ingredientes cambiantes, los productos de temporada y las especias regionales atraen a los turistas todos los días, ofreciendo una experiencia fresca y auténtica. Desde tamales a tacos de pescado, pasando por carnitas; hasta enchiladas de mole; existe toda una variedad que hace que Los Cabos enamore al viajero por el estómago.

Relajación en un día de spa en Zadún

Disfrutar de un día de spa en Zadún, el primer Ritz-Carlton Reserve en México, es una experiencia única y auténtica que ofrece servicios de lujo en un entorno tranquilo y mágico. Este paraíso del bienestar combina métodos tradicionales y contemporáneos para fomentar la renovación del cuerpo y el alma, todo ello con tecnología y profesionales de lo más vanguardista del sector.

Aguas curativas, temazcal, y mucho más, harán de esta una experiencia nueva de purificación del cuerpo, la mente y el alma, junto a una gama de tratamientos personalizados en su spa de lujo. Además, la abundancia de métodos y actividades relacionados con el bienestar es sin duda uno de los mayores atractivos de Los Cabos.

Además, Los Cabos cuenta con una abundancia de increíbles spas, como los del Waldorf Astoria, Montage, Four Seasons, Viceroy, Grand Velas y más, cada uno ofreciendo una variedad de métodos y actividades de bienestar que hacen de la región un destino principal para la relajación y el rejuvenecimiento.

Glamping en Amet Nature Retreat

Experimenta el lujo en la naturaleza con el glamping en Amet Nature Retreat. Este lugar combina la elegancia del mundo natural con las comodidades de un hotel de cinco estrellas, todo ello rodeado de impresionantes vistas del oasis de Santiago y las cumbres de las montañas. Sus tiendas vienen equipadas con todo lo necesario para una estancia exclusiva y relajante. Además, disponen de habitaciones con varios tipos de arquitectura, igualmente de exclusivas, que proporcionan a los amantes de la naturaleza una experiencia distintiva sin renunciar al lujo.