Se apoya la propuesta para reducir el IVA de la biomasa

En el contexto actual, donde la sostenibilidad y la eficiencia energética son más cruciales que nunca, las asociaciones sectoriales AVEBIOM y APROPELLETS están liderando un esfuerzo vital para fomentar la energía renovable en España. Representando a más de 250 empresas del sector de la biomasa, estas organizaciones lamentan profundamente la reciente decisión del gobierno de revertir el IVA reducido del 10% para los pellets, briquetas y la leña, llevándolo de nuevo al 21% de este pasado 1 de julio. Por ello, desde Mi Pellet y más parece de vital importancia y se suman a su llamado para que se aplique una rebaja definitiva del IVA a todos los biocombustibles sólidos de origen nacional.

¿Por qué es crucial reducir el IVA de los biocombustibles sólidos? El pasado 30 de junio, expiró el Real Decreto que había mantenido temporalmente el IVA reducido del 10% para los pellets, briquetas y la leña. AVEBIOM y APROPELLETS consideran esencial que el gobierno muestre un mayor compromiso con la generación de energía mediante biomasa, una opción sostenible y de impulso local que podría ser un pilar en la transición hacia un sistema energético más limpio y eficiente.

En otros países europeos como Francia, Portugal, Alemania y Austria, el IVA reducido para los biocombustibles sólidos es una realidad desde hace años. Esta medida no solo fomenta la adopción de energías renovables, sino que también se traduce en un apoyo a largo plazo contra los combustibles fósiles, alineándose con políticas energéticas que promueven soluciones más sostenibles.

La situación en España A diferencia de otros países europeos, en España los biocombustibles sólidos no cuentan con medidas fiscales específicas que los apoyen. Las políticas actuales continúan beneficiando a los combustibles fósiles, con rebajas de impuestos y tarifas reguladas que, en efecto, subvencionan el consumo de gasóleo de calefacción y gas natural. Esto contrasta con las políticas energéticas de nuestros vecinos europeos, quienes ya han comenzado a dejar atrás los combustibles fósiles.

El aumento en el consumo de gasóleo de calefacción en 2023 y 2024, a pesar de una climatología que debería haber reducido la demanda, es un claro indicativo de que las políticas actuales no están funcionando. Los biocombustibles sólidos ofrecen una alternativa competitiva, con ahorros en costos de calefacción que oscilan entre el 10% y el 70% en comparación con el gasóleo, el gas natural y los sistemas eléctricos.

Beneficios de un IVA reducido A pesar de los aumentos recientes en los precios de las biomasas, los biocombustibles sólidos siguen siendo una opción atractiva. Con el apoyo institucional adecuado y una mayor difusión de información, pueden recuperar su popularidad y aumentar su uso entre los consumidores.

Un IVA reducido beneficiaría no solo a las empresas de bioenergía y a los consumidores, sino también a los sectores agrícolas y forestales que suministran estos biocombustibles, ejemplificando perfectamente la bioeconomía circular. Esto impulsaría la economía rural, creando empleos y promoviendo un uso sostenible de los recursos.

Un llamado al gobierno Desde AVEBIOM y APROPELLETS hacen un llamado al gobierno para reconsiderar la implementación de un IVA reducido del 10% para los biocombustibles sólidos, los equipos que los utilizan y la energía generada en redes de calor con biomasa. Esta medida facilitaría la transición hacia un sistema energético más sostenible, contribuiría a crear y mantener empleo en zonas rurales, permitiría a los consumidores ahorrar en sus facturas energéticas y fortalecería la lucha contra el cambio climático al reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Conclusión La reducción del IVA para los biocombustibles sólidos es una medida que puede tener un impacto significativo en la sostenibilidad energética de España. No solo contribuiría a la reducción de emisiones y a la lucha contra el cambio climático, sino que también apoyaría la economía local y rural. Es hora de que España tome ejemplo de sus vecinos europeos y adopte políticas que fomenten un futuro más sostenible y eficiente.