Se estabilizan los precios de la vivienda normal a pesar del crecimiento del 40% de lujo, según The Simple Rent

El segmento de lujo representa ya el 15% del mercado local en las Islas Baleares, el 9% en Málaga, el 3% en Madrid y menos del 1% en el resto de las provincias españolas, que conforman el 80% restante. El valor de las propiedades de lujo ha incrementado un 5% en el último año, en contraste con la estabilidad de la vivienda general Mientras el mercado inmobiliario de lujo mantiene un crecimiento del 8%, los precios de las viviendas muestran una tendencia a la estabilización, según datos de The Simple Rent (www.thesimplerent.com), la agencia inmobiliaria especializada en el sector luxury.

Sonia Campuzano, CEO de The Simple Rent, comenta, "aunque el mercado de lujo ha continuado su crecimiento desde la pandemia, impulsado principalmente por el inversor extranjero en ciudades clave como Madrid, Barcelona, Mallorca y Marbella, el mercado de viviendas bajó a finales de 2023 y se ha estabilizado este primer semestre de 2024 creciendo levemente, brindando seguridad a los compradores locales".

Según datos de The Simple Rent, este crecimiento en el segmento de lujo se debe, en gran medida, al interés continuo de inversores extranjeros y a la percepción de las propiedades de alta gama como refugio seguro frente a la volatilidad económica. Las ciudades de Madrid y Barcelona, junto con destinos turísticos exclusivos como Marbella y Mallorca, han sido testigos de un aumento considerable en la demanda de propiedades de lujo. En Madrid, por ejemplo, las transacciones de viviendas de lujo han aumentado un 12% en el último año, impulsadas por compradores internacionales que buscan invertir en un mercado estable y prestigioso.

The Simple Rent destaca que este incremento en el mercado de lujo no solo refleja una demanda sostenida, sino también una apreciación en el valor de las propiedades. Los precios de las viviendas de lujo han subido un 43% en promedio, un claro contraste con la estabilización e incluso la disminución de precios en el mercado residencial general. Esta apreciación se ve favorecida por la escasez de propiedades de alta gama disponibles y por la exclusividad de las mismas, factores que continúan atrayendo a una clientela selecta y adinerada.

Según los datos de The Simple Rent, el crecimiento de las transacciones del segmento luxury en el mercado inmobiliario se concentra en áreas como Barcelona (+43%), Ibiza y Madrid, con sendas subidas del 50%, y en la Costa Brava, que dobla en ventas con respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, el informe recoge que el precio medio de las ventas de viviendas prime ha aumentado en un 43% y el valor de dichas ventas en un 56%. Así, la primera mitad de 2023 cerró con unas 13.300 viviendas de lujo en venta publicadas en España y Andorra, con un precio de 2,5 M€ o más. Representan un 2,9% de la oferta total de 700.000 viviendas en el mercado.

De este modo, según The Simple Rent, la oferta de viviendas de lujo está altamente concentrada en unas pocas regiones, con el 97% de la oferta repartida en solo nueve provincias, además de Andorra. La provincia de Málaga alberga el buque insignia del segmento de lujo costero, Marbella, que concentra la mayor oferta de viviendas de lujo en venta con 4.619, seguida de cerca por las Islas Baleares, con 4.272, y algo más lejos Madrid, con 1.481. Según los datos de The Simple Rent, el segmento de lujo representa ya el 15% de mercado local de las Islas Baleares, el 9% en Málaga, el 3% en Madrid y menos del 1% en el resto de las provincias españolas que representan el 80% restante.

El informe concluye que los compradores de vivienda de lujo en España son procedentes principalmente de países de la Unión Europea, pero hasta el mercado español llegan clientes de otros países del continente europeo, como Reino Unido, América del Norte y del mercado asiático.