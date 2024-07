Tras una temporada fuera, Keilley Lee Marques regresa a casa con nuevas y emocionantes experiencias bajo el brazo. Ahora dividiendo su tiempo entre España y Estados Unidos, Keilley ha vuelto a Barcelona para celebrar una serie de eventos y colaboraciones que marcan un capítulo especial en su vida profesional y personal.

Celebración en Buenos Aires Grill Uno de los momentos más destacados de su regreso es la sólida relación que ha forjado con Buenos Aires Grill, un vínculo que ya cumple un año. Este restaurante, conocido por su autenticidad y calidad, no solo celebra esta colaboración, sino también sus 20 años de historia en la pintoresca playa de San Sebastián en Sitges. La celebración fue un evento memorable que reunió a amigos, familiares y seguidores para conmemorar dos décadas de éxito gastronómico y un año de alianza con Keilley.

Nuevas aperturas y colaboraciones Keilley también fue una figura destacada en la inauguración de varios locales de moda. Entre ellos se encuentra Chica Club, un lugar que promete convertirse en el epicentro de la vida nocturna barcelonesa. Bastian Beach Club también abrió sus puertas con Keilley entre los invitados, destacando por su ambiente vibrante y vistas espectaculares.

Además, Keilley completó una exitosa colaboración con el nuevo restaurante Takkoshu. Este establecimiento ofrece una fusión innovadora de cocina japonesa y tailandesa, y la participación de esta reconocida experta en marketing digital ha sido crucial en su promoción y acogida en el mercado.

Impacto en el mundo digital Keilley sigue destacándose en el ámbito del marketing digital, un campo donde ha consolidado su presencia y éxito. “El marketing digital es ahora, aquí,” comenta ella, expresando su entusiasmo por el impacto y el alcance que ha logrado en este sector.

Su capacidad para conectar con su audiencia y crear contenido relevante y atractivo la mantiene como una figura influyente en las redes sociales.

Un futuro prometedor El regreso de Keilley Lee Marques a Barcelona no solo marca el reencuentro con su hogar, sino también el inicio de nuevos proyectos y colaboraciones que prometen seguir fortaleciendo su carrera. Con un pie en España y otro en Estados Unidos, Keilley continúa expandiendo su influencia y éxito en múltiples frentes, demostrando que su talento y dedicación no conocen fronteras.

Este periodo de celebraciones y nuevos comienzos augura un futuro lleno de oportunidades y logros para Keilley, quien sigue siendo una referencia destacada para muchos en el mundo digital y más allá.