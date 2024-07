EasyPass de Cambium Networks asegura, simplifica y escala la integración y gestión de usuarios y dispositivos IoT

Cambium Networks ha ampliado sus ofertas de servicios avanzados con EasyPass, que ofrece servicios de acceso seguro como parte de cnMaestroTM. Combinado con funciones de automatización de redes y protección contra amenazas y como parte de la solución Cambium ONE Network, EasyPass, aborda desafíos como la gestión de la seguridad, y gestión de la gran variedad de usuarios y dispositivos IoT que se conectan a redes Wi-Fi Entre las principales ventajas de EasyPass, destacan:

Fácil incorporación: EasyPass proporciona una gama de soluciones de acceso y portal para los usuarios y dispositivos de todo tipo, incluidos empleados, invitados, asistentes a eventos, dispositivos IoT, etc. La solución simplifica el proceso, tanto para el administrador de TI como para el usuario final. El uso de portales cautivos se minimiza para reducir la sobrecarga del proceso, para facilitar la conexión de dispositivos IoT, mejorar la escalabilidad y reducir la configuración manual, limitando al mínimo el riesgo de errores humanos.

Automatización de la red: La solución de Cambium automatiza la configuración de la red, tanto la inicial como a través de los movimientos, adiciones y cambios continuos. La configuración de red lista para usar se simplifica significativamente en los sistemas de red Cambium ONE de extremo a extremo con VLANs y otros parámetros asignados automáticamente. La automatización basada en políticas (PBA) mejora el control de las redes de varios proveedores al habilitar y aplicar políticas de red mediante objetos de coincidencia y acción. Esta automatización garantiza la aplicación coherente de las políticas de seguridad en toda la red, aislando el tráfico y reduciendo el riesgo de acceso no autorizado.

Mitigación de vulnerabilidades: Cambium Network Security Edge (NSE) consolida la seguridad, los servicios de red y la SD-WAN en una única solución. La clave de la solución para los servicios de acceso es la evaluación proactiva de la vulnerabilidad de las LAN. El servicio siempre activo garantiza que los dispositivos inalámbricos y con cable estén protegidos de forma proactiva contra las amenazas de manera continua, no solo en el momento de la incorporación inicial o mediante comprobaciones periódicas. La solución identifica las vulnerabilidades de los dispositivos y proporciona informes detallados, incluidas la gravedad, la probabilidad de explotación y recomendaciones de corrección.

"Con la creciente complejidad de los entornos de red y el aumento de las amenazas cibernéticas, es crucial para las empresas tener un acceso robusto y seguro y gestión de dispositivos," señala Bruce Miller, vicepresidente de gestión de productos, marketing y planificación en Cambium Networks. "Nuestros servicios de acceso mejorado -añade- proporcionan a las empresas las herramientas que necesitan para proteger sus redes de forma integral, al tiempo que simplifican la gestión y reducen los costes operativos".

Con la solución ONE Network de Cambium, todos los elementos de red se implementan y gestionan desde una única plataforma, ofreciendo una experiencia de gestión coherente y eficiente:

cnMaestro™ Network Management proporciona un punto de verdad único para la red ONE de Cambium e incluye multitenancy para permitir a los proveedores de servicios administrados escalar en muchos clientes.

cnMatrix Ethernet Switches ofrecen una amplia gama de versiones para interiores y robustas para opciones de implementación flexibles en redes de campus y proveedores de servicios.

Enterprise Wi-Fi ofrecen una gama completa de puntos de acceso interiores y exteriores, incluidas soluciones de alta densidad paraentornos de uso y rendimiento excepcional al aire libre a largas distancias.

ofrecen una gama completa de puntos de acceso interiores y exteriores, incluidas soluciones de alta densidad paraentornos de uso y rendimiento excepcional al aire libre a largas distancias. "Fibra inalámbrica" que utiliza punto a punto o punto a multipunto fijo inalámbrico (5, 6 y 60 GHz) con ePMP™ y cnWave™ para conectar edificios o sitios de forma rápida y económica a una fracción del costo de los enlaces cableados o de fibra. Las versiones preconfiguradas de estas soluciones permiten una configuración rápida y lista para usar de las redes inalámbricas en cuestión de minutos. Para experimentar el poder de la red ONE de Cambium, incluyendo servicios de seguridad mejorados y gestión de una pila de red completa desde un solo panel de vidrio, echa un vistazo a una demostración interactiva de EasyPass aquí.