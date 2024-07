KLINIK PM se ha consolidado como el mayor centro monográfico de tratamiento del dolor y traumatología conservadora de Europa. Este prestigioso centro que se encuentra en ALICANTE, y que acaba de trasladarse a unas nuevas y mejoradas instalaciones con más de 4500 metros, cuenta además con la tecnología más avanzada y un equipo humano altamente preparado y reconocido, con más de 14 galardones y reconocimientos nacionales e internacionales que avalan su excelencia.

En KLINIK PM, se especializan en la traumatología conservadora y el tratamiento del dolor agudo y crónico, adoptando un enfoque avanzado que se centra en tratamientos no invasivos o mínimamente invasivos para todas las patologías ortopédicas y traumatológicas, así como cualquier síntoma doloroso, ya sea agudo o crónico. Su objetivo principal es evitar cirugías y procedimientos agresivos, resolviendo los problemas de manera definitiva y previniendo el desarrollo de dolor crónico. Además, buscan devolver al paciente su plena funcionalidad y movilidad.

El enfoque integral y biológico de KLINIK PM permite recomponer y restaurar los tejidos afectados, incluyendo tendones, músculos, ligamentos, cartílago y hueso. La traumatología conservadora es una subespecialidad dentro de la traumatología que va más allá de las simples infiltraciones de corticoides, PRP o ácido hialurónico. Se trata de un método más complejo y específico que aborda todas las características y componentes del problema ortopédico y traumatológico de cada paciente.

Enfoque Integral Solo expertos super especializados en esta disciplina, como los de KLINIK PM, pueden ofrecer un protocolo terapéutico serio y específico con garantías de resultados. En muchos centros, se simplifican estos abordajes (hablando de infiltraciones, bloqueos, fisioterapia, nutrición, etc.), haciendo creer al paciente de manera engañosa que se ofrecen estos servicios, mientras se oculta una pretensión desmesurada de operar. En KLINIK PM, se distinguen por su compromiso con el tratamiento conservador auténtico y efectivo.

Por Qué Elegir KLINIK PM Centro Monográfico: KLINIK PM es el mayor centro de Europa dedicado exclusivamente al tratamiento de traumatología conservadora, tratamiento del dolor y traumatología deportiva. En sus amplias instalaciones, los pacientes encuentran un entorno diseñado específicamente para abordar de manera integral y eficiente sus necesidades médicas, sin necesidad de recurrir a procedimientos invasivos innecesarios.

Enfoque Especializado: El abordaje conservador del paciente está avalado y reconocido internacionalmente. Cuentan con un equipo multidisciplinar de especialistas que trabajan en conjunto para proporcionar un tratamiento personalizado y de vanguardia, adaptado a las necesidades específicas de cada paciente.

Experiencia y Resultados: Cuentan con una vasta y probada experiencia, alcanzando resultados donde otros no pueden llegar. Su metodología ha sido perfeccionada a lo largo de los años, permitiéndoles ofrecer soluciones efectivas y duraderas a sus pacientes.

Con la gran experiencia acumulada del Dr. Pablo Martínez en el campo del tratamiento del dolor y la traumatología conservadora, el Dr. Martínez se ha convertido en un referente internacional en estas disciplinas, desarrollando y diseñando un protocolo exclusivo de tratamiento conservador y de tratamiento del dolor que incluye los principios de intervencionismo mínimamente invasivos, también denominados microterapia ortopédica. Este algoritmo o protocolo de actuación diseñado y creado por el Dr. Martínez y aplicado por su equipo (un equipo de 10 médicos altamente cualificados y con renombre que ha formado en los últimos años) se denomina ORTHOMIK.

ORTHOMIK es, por tanto, un algoritmo de actuación y un protocolo de tratamiento único y exclusivo que solo se aplica por parte del equipo de KLINIK PM. Este protocolo es único y pacientes a nivel internacional y nacional vienen a tratarse de forma exclusiva con este protocolo en KLINIK PM.

KLINIK PM se puede considerar un referente en todo lo que respecta al tratamiento conservador y tratamiento del dolor. ORTHOMIK es exclusivo y sigue unas directrices muy precisas que siguen todos los componentes del equipo (médicos, enfermeras, fisioterapeutas, podólogos, readaptadores, psicólogos, etc.). Es una nueva y revolucionaria metodología de actuación que incluye el análisis integral del paciente, un examen biomecánico pormenorizado 360º estático y dinámico, la clasificación exacta de su diagnóstico y, con ello, el tratamiento farmacológico (mínimo necesario), fisioterapéutico/rehabilitador, intervencionista con guía de imagen (ecográfica, radiológica o TAC), y un enfoque específico atendiendo a todos los componentes estructurales y funcionales de la lesión o el problema que presenta el paciente.

Este abordaje exclusivo y registrado, ORTHOMIK, solo puede ser aplicado por el equipo de KLINIK PM. Además de poseer las instalaciones con más m² y la mayor tecnología, esto es lo que hace especial al equipo del Dr. Pablo Martínez en KLINIK PM. El objetivo es hacer desaparecer el dolor, recuperar el movimiento adecuado del paciente, devolverle la capacidad funcional de forma inmediata y permitir realizar una readaptación adecuada para iniciar sus actividades de la vida diaria lo antes posible. Atienden la causa original del problema y los factores que han facilitado su desarrollo para evitar que vuelva a surgir.

Uno de sus grandes objetivos también es recuperar, restaurar y regenerar los tejidos afectados. Para ello, el equipo de KLINIK PM, liderado por el Dr. Pablo Martínez, ha ideado una forma de crear recetas específicas y personalizadas de productos regenerativos, denominadas ORTHOMIZED, medicina regenerativa personalizada. Estas recetas consisten en factores regeneradores tisulares extraídos principalmente de la sangre del paciente, con una combinación especial de factores de crecimiento y sueros autólogos, personalizada para potenciar la recuperación y regeneración del tejido de las estructuras afectadas. Todos los productos utilizados en la confección de ORTHOMIZED son autólogos (propios del paciente, de su sangre, o de fracción vascular estromal lipídica) y cumplen con todas las certificaciones de calidad y máxima seguridad para el paciente, realizándose todas las mezclas con sistemas cerrados y en extremada asepsia auditorizada y trazabilidad perfecta.

Miles de pacientes han sido tratados en las instalaciones de KLINIK PM, entre ellos pacientes locales, nacionales e internacionales, así como destacadas personalidades del mundo del deporte.

En resumen, KLINIK PM se erige como un centro de referencia en el tratamiento conservador del dolor y la traumatología en Europa, combinando la tecnología más avanzada con un equipo de expertos dedicados y un enfoque personalizado para cada paciente. Su misión es brindar tratamientos efectivos, no invasivos y de alta calidad que mejoren la calidad de vida de sus pacientes, evitando intervenciones quirúrgicas innecesarias y promoviendo la regeneración y recuperación de los tejidos afectados. Más información en su web www.klinikpm.es.