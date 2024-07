Trascámara, el programa educativo de la Academia de Cine, cierra con éxito su primera edición

Trascámara, el programa educativo de la Academia de Cine que busca acercar a los jóvenes el cine como arte colectivo, despertar el interés por los oficios y las artes que intervienen en su creación y facilitar a la comunidad educativa un contacto directo con el talento del cine español, concluye su primera edición con la participación de un total de 1.167 estudiantes de 28 centros educativos.





Dirigido a estudiantes de 14 a 17 años de Educación Secundaria y FP, esta iniciativa se desarrolló en su primera edición de abril a junio de 2024. El programa ofreció a los centros educativos sesiones matinales gratuitas en horario escolar en la sede de la Academia de Cine, en las que los alumnos visionaron una película. Tras la proyección, los estudiantes participaron de diferentes dinámicas educativas, diseñadas específicamente para cada filme y oficios, con la presencia de representantes de profesiones del cine. Estas sesiones se completan con un trabajo previo y posterior en las clases.

A partir de cuatro películas vinculadas a los Premios Goya se han abordado un total de ocho oficios del cine, agrupados en duplas que dialogan entre sí. El montaje y el guion se trabajaron por medio de la película Upon Entry (La llegada); los oficios de arte y fotografía por medio de la película Verónica; la dirección y la producción con La Maternal; y la animación y el storyboard con Robot Dreams.

En las 8 sesiones se contó con reconocidos profesionales de los distintos oficios, generando un contacto directo con profesionales técnicos y artísticos del cine español. Los codirectores y coguionistas Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez; el montador Emmanuelle Tiziani; el director de arte Javier Alvariño, el gaffer Rubén Guzmán; la directora Pilar Palomero; la productora Valérie Delpierre; la animadora Laura Soret; y la storyboardista Maca Gil han colaborado con Trascámara. También se contó con la presencia vía vídeo del director de fotografía Pablo Rosso; así como de representantes de asociaciones, como Rita Noriega (AEC).

Tras la experiencia, los docentes que han acompañado al alumnado resaltaron el interés cultural y pedagógico de Trascámara, que les ha permitido dar a conocer algunos oficios relacionados con el cine; tener un mayor conocimiento sobre cómo se hacen las películas y acercar a los alumnos a un cine que no suelen consumir. Además, han destacado cómo las actividades de mediación en sala, la dinamización educativa y el coloquio con las y los invitados tras la proyección de la película, “logran conectar con los alumnos, que han sido partícipes de la experiencia y no meros observadores”.

El proyecto ha sido desarrollado en conjunto con Las Espigadoras/Aulafilm, una consultora especializada en cine, educación y mediación. Las guías didácticas que se han generado para esta primera edición están disponibles en la web de la Academia para la consulta libre de cualquier docente interesado en trabajar sobre estas películas en sus aulas. Trascámara continuará el próximo otoño con una segunda edición.