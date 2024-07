El networking, un factor determinante para el éxito de las carreras profesionales en el mundo del deporte

El equipo de Unisport, escuela de negocios líder en el sector deportivo, analiza la necesidad de desarrollar redes de contactos para avanzar en las carreras deportivas El 75% de las vacantes laborales en España no llegan a publicarse porque se cubren a través de contactos de confianza.

Actualmente, existen más de 200 Comités Olímpicos Nacionales reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) en los que encontrar opciones laborales.

El 65% de las oportunidades de mentoría exitosas se aseguran a través de conexiones de networking en persona.

En el competitivo sector del deporte, el networking se ha convertido en un elemento crucial para el éxito profesional. Los eventos de networking no solo ayudan a establecer conexiones, sino que también abren puertas a oportunidades de mentoría, desarrollo profesional y crecimiento personal. Según datos de MarketSplash, el 65% de las oportunidades de mentoría exitosas se aseguran a través de conexiones de networking en persona. Por ello, el equipo de Unisport, escuela de negocios del sector deportivo, subraya la necesidad de desarrollar redes de contactos y aprender de experiencias reales para avanzar en este ámbito.

Marc Armengol, CEO de Unisport, remarca la importancia del networking a la hora de conseguir trabajo: "Un estudio de Lee Hecht Harrison de 2017 estima que el 75% de las vacantes de empleo en España no llegan ni a publicitarse porque se cubren a través de contactos de confianza. El sector deportivo no es una excepción", reflexiona.

Aprender de los mejores, la clave del éxito

Además de generar redes de contactos participando en eventos y actividades grupales, conocer e investigar casos prácticos de otros clubes y empresas es fundamental para aquellos que desean dedicarse a la gestión deportiva. Los programas de formación que combinan teoría y práctica permiten a los alumnos entender mejor las dinámicas del sector y aplicar esos conocimientos en situaciones reales.

El stage técnico de Unisport es un ejemplo destacado de cómo se puede facilitar este tipo de aprendizaje. En el de este año, que se desarrollará en Miami durante una semana y con plazas aún disponibles, los participantes tendrán la oportunidad de visitar instalaciones deportivas de renombre, asistir a ponencias de expertos y conocer de cerca la gestión de eventos deportivos a gran escala. Entre las actividades incluidas en el programa, se encuentran: la visita a las instalaciones de la Universidad de Miami, asistencia a un encuentro de los Miami Heat (NBA), el recorrido por el Gulfstream Park, etc.

Asimismo, Armengol señala que "el stage técnico de Unisport es una experiencia única desde múltiples dimensiones". "Desde el punto de vista profesional, los participantes están en contacto con directivos de empresas, entidades e instalaciones deportivas de máximo nivel, que les aportan de primera mano su experiencia y su visión de la industria del deporte", concreta.

Los beneficios también son personales porque "conviven durante una semana con compañeros y profesores de Unisport, creando lazos y relaciones, a la vez que comparten su pasión por el deporte en una ciudad cosmopolita y llena de entretenimiento".

Networking y oportunidades de desarrollo profesional

La formación también juega un papel muy importante de cara a relacionarse con profesionales del deporte, no solo a través de los compañeros de estudios, sino de los propios profesores. Por ejemplo, Unisport ofrece múltiples opciones formativas dentro del sector deportivo.

En lo que respecta a oportunidades profesionales, son muchas y más si se dispone de contactos en el sector. Por ejemplo, actualmente existen aproximadamente 206 Comités Olímpicos Nacionales reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), cada uno supervisando múltiples federaciones deportivas en sus respectivos países. Una oportunidad no solo de aprendizaje, sino de conocer a profesionales del mismo campo.

Sin duda, para aquellos interesados en el mundo de la gestión deportiva, invertir en su red de contactos y participar en eventos que ofrezcan aprendizaje práctico puede ser la clave para acceder a nuevas oportunidades y avanzar en sus carreras.