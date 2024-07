El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife cierra su decimoctava edición con cifras récords de venta de entradas

Santa Cruz de Tenerife, 24 de julio de 2024.- El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ) celebra el éxito de su decimoctava edición tras cerrar sus puertas con un espectacular concierto de clausura que puso el broche de oro a un inolvidable programa de conciertos y actividades paralelas alrededor de los musicales y sus adaptaciones cinematográficas. La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la batuta del director y fundador del festival Diego Navarro, superó todas las expectativas y las interpretaciones de los solistas provocaron más de quince ovaciones del público en pie, algo inédito en la historia del Auditorio de Tenerife.

Las impecables actuaciones de Cristina Ramos, Fran León, Néstor Galván, Héctor Quintero Carmen Acosta y el resto de vocalistas, en la interpretación de míticas canciones de musicales como ‘El fantasma de la ópera’, ‘West Side Story’, ‘Los Miserables’, ‘Cantando bajo la lluvia’ o ‘El Gran Showman’ en estreno mundial, recibieron enérgicos y sinceros aplausos de la audiencia, entre la que se encontraban críticos, prensa especializada, profesionales de la industria y destacados invitados internacionales.

Este concierto fue el complemento perfecto al espectáculo ‘La La Land Live-to-picture’ que el día anterior acogía el propio Auditorio de Tenerife con la magistral ejecución de la Orquesta Sinfónica de Tenerife dirigida por Justin Hurwitz, compositor de la oscarizada música de la película musical de Damien Chazelle, sincronizada con la proyección del filme. Largas colas para conseguir el vinilo de la banda sonora firmado por el autor terminaron con todos los discos vendidos.

Además, FIMUCITÉ 18 batió su propio récord de venta de entradas, con todas las localidades para los conciertos agotadas con semanas de antelación, confirmando el interés y la confianza en las propuestas de FIMUCITÉ, que cada año ofrece un abanico de producciones originales, vibrantes espectáculos y estrenos mundiales de composiciones que forman parte de las grandes bandas sonoras del cine, con la participación de talentosos músicos y cantantes.

En palabras de Diego Navarro: “La 18.ª edición de Fimucité permanecerá en nuestra memoria para siempre. Ha sido, sin lugar a duda y a juzgar por diferentes elementos tangibles, un antes y un después en la historia del festival de música para el cine más antiguo del mundo. La sobrecogedora respuesta de nuestra audiencia, que nos hizo colgar el cartel de no hay entradas en todos y cada uno de nuestros conciertos y actividades paralelas con muchas semanas de antelación al inicio, ha sido abrumadora. La demanda era tal, que hubiéramos podido repetir los conciertos en nuestros diferentes espacios escénicos y se hubieran vuelto a llenar. La magia, felicidad e ilusión respirada en cada evento, culminó en una gala de clausura que tampoco tiene parangón en todas las realizadas desde la primera edición en 2007. Fueron 15 las ovaciones en pie, algunas de más de seis minutos de duración, celebradas en un único concierto. Hablamos, sin duda, de todo un fenómeno, un hito artístico no solo para FIMUCITÉ, sino para el Auditorio y la Orquesta Sinfónica de Tenerife. De esos acontecimientos que solo suceden una vez en la vida. Superar esto va a ser muy difícil. Aun así, continuaremos intentando cumplir un millón de sueños. Tal y como dijo el auténtico P. T. Barnum, protagonista de The Greatest Showman: el arte más noble es el de hacer felices a los demás. ¡Creo que este año lo hemos conseguido!”.

Más de 8.000 personas disfrutaron de los cuatro conciertos programados en el Teatro Leal de La Laguna, el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife y el Auditorio de Tenerife, así como del recital al aire libre que tuvo lugar en la Plaza de España de la capital tinerfeña con entrada libre, y las actividades paralelas. Las proyecciones de cine de verano, que tuvieron lugar el primer fin de semana de julio en la plaza de Residencial Anaga de Santa Cruz de Tenerife, completaron su aforo con público de todas las edades que disfrutó de ‘Mamma Mia!’, ‘West Side Story’ y ‘El Fantasma de la Ópera’, en un entorno idílico.

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, el más antiguo del mundo dedicado a las bandas sonoras y la música para el audiovisual, está dirigido por el compositor y director de orquesta Diego Navarro, y cuenta con el apoyo como máximo patrocinador del Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife, el Gobierno de Canarias a través de Turismo de Canarias y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. Asimismo, FIMUCITÉ agradece la implicación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Auditorio de Tenerife, la colaboración especial de Fundación Disa, Emmasa, Fundación SGAE, Fundación CajaCanarias, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, Domingo Alonso y AUDI como coche oficial del Festival; y la Fundación Diario de Avisos, el Grupo Plató del Atlántico y la Televisión Canaria como principales media partners.

