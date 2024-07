Suministro de productos de higiene profesional y equipamientos de hostelería y lavandería

Grupo Jumadi propone una limpieza sostenible para hoteles y residencias que genera un ahorro de agua, energía y dinero.

En plena temporada estival, con hoteles y residencias a pleno rendimiento, la búsqueda del ahorro de agua, energía y costes para este sector es crucial para que los beneficios de la temporada alta no se diluyan con el pago de las facturas. Por eso, Grupo Jumadi presenta la solución perfecta para impulsar la sostenibilidad en los procesos de limpieza profesional.

Si mientras en un hogar español el consumo de agua por persona y día alcanza los 120 litros, en un complejo turístico, ronda los 400 litros por huésped y noche. Es de sobra conocido el problema actual con la escasez de agua a nivel mundial. Se trata de un problema evidente en países como España, Italia, Francia o Portugal; en los que cada año se suceden en las zonas más afectadas, continuos cortes de suministro. Grupo Jumadi, la empresa granadina líder en higiene profesional, da un paso más hacia la sostenibilidad y la eficiencia con el lanzamiento un servicio innovador y una gama de productos y sistemas de dosificación específicos que abogan por impulsar un ahorro en agua, energía y costes en los procesos de higiene de cada negocio con su Plan de Higiene Digital 360.

En entornos como el de un hotel se piensan en soluciones encaminadas a tomar medidas para ahorrar recursos con distintos sistemas. Por lo que no podría ser de otra forma con los protocolos de limpieza e higiene. El consumo de agua y energía impacta indudablemente en los costes de explotación. La energía repercute en un 15%, y el agua tiene un 5%. En función de la categoría del hotel o de la residencia, y de su tipología, el consumo de agua puede variar entre 200 litros y 500 litros por huésped y día. El grueso del consumo se encuentra en las habitaciones que representa entre el 70% y el 90% del total.

Con el Plan de Higiene Digital 360 de Grupo Jumadi cada hotel o centro realiza una auditoría de control de todos los procesos y protocolos de limpieza, en los que se mide la efectividad y el ahorro. Apostando siempre por productos de gamas ecológicas y sostenibles, así como por la instalación de sistemas automáticos de dosificación de los productos de limpieza. Además, su gama de productos concentrados y ultraconcentrados están diseñados meticulosamente para satisfacer las demandas de cada centro, mejorando los estándares de limpieza y reduciendo de manera significativa el impacto ambiental y los costes extras asociados.

Los productos concentrados de Grupo Jumadi representan un avance tecnológico en el sector de la limpieza profesional, ya sea para superficies, lavavajillas o lavandería. Con una fórmula altamente concentrada que maximiza la eficacia con dosis mínimas, estos productos no solo mejoran la calidad de la limpieza e higiene conseguida, sino que también reducen de forma drástica el consumo de agua y de energía. Esto se traduce en beneficios garantizados tanto para las empresas como para el medio ambiente.

Otra de las ventajas que aporta el servicio de auditoría sostenible que plantea Grupo Jumadi a sus clientes hace referencia a la reducción de los residuos generados. Con las gamas de concentrados y ultraconcentrados en los productos de limpieza profesional se reducen considerablemente el número de envases plásticos, ya que un solo producto concentrado de 1,5 litros equivale a cientos de envases de los tradicionales botes o garrafas de producto químico de limpieza.

Grupo Jumadi, compromiso con la Higiene Profesional Sostenible:

Con más de 43 años de experiencia en el sector de la higiene profesional, Grupo Jumadi continúa liderando la industria con su compromiso constante con la innovación y la responsabilidad ambiental.

Grupo Jumadi no solo se enfoca en la rentabilidad y la eficiencia, también mantiene un firme compromiso con la responsabilidad social corporativa. La implementación de tecnologías que reducen la generación de residuos plásticos y minimizan el uso de recursos naturales escasos como el agua, refleja su compromiso con prácticas empresariales sostenibles. Esto no solo beneficia al medio ambiente a corto plazo, sino que también sienta las bases para un futuro más sostenible y resiliente para las generaciones venideras, impulsando en cada decisión estratégica un modelo de economía circular.