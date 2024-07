La incidencia de la cláusula berlinesa en los contratos de arrendamiento

La Cláusula Berlín es una cláusula de previsión que emerge en Cataluña a partir de lo que sucede desde septiembre de 2020, con el dictado de la ley 11/2020 que impide a los propietarios e inquilinos establecer un contrato de arrendamiento que vaya en sintonía con el mercado, ya que no se pueden sobrepasar los índices de referencia que fija la Generalitat. Esto también aplica para los precios pactados en los cinco años anteriores a la entrada en vigor de esta normativa.

La "cláusula berlinesa" surgió con la ley de congelación de alquileres en Berlín donde, a raíz de esto, comenzó a incluirse esta práctica en los contratos para que la renta se corrija en función del acuerdo firmado por ambas partes, en circunstancias donde la fijación del tope máximo por ley fuera declarada nula. En el territorio catalán la situación es similar y por eso se ha introducido este concepto.

A continuación, Consulting 21 explica cómo influye en el arrendamiento y cómo pueden ayudar a gestionarlo con efectividad.

Cómo impacta la Cláusula Berlín en los contratos de arrendamiento La cláusula berlinesa es una práctica en Cataluña generada mediante el concepto y ley de la Cláusula Berlín, cuya legalidad ha sido reconocida por parte de las Cámaras de Propiedad. Esta disposición define un acuerdo entre el propietario y el inquilino en el que el alquiler de una vivienda no debe estar sujeto a un precio fijado por una ley que puede ser abolida en el futuro.

Esto significa que ambas partes establecen dos costes de arrendamientos diferentes: el coste determinado por la ley catalana o cláusula berlinesa y el coste que se aplicará si esta normativa se considera inconstitucional. De esta manera, tanto propietarios como inquilinos protegen sus intereses y cumplen con las normas establecidas en sus comunidades.

Estas modificaciones introducidas en los contratos de alquiler tradicionales han producido un cierto rechazo por parte de algunos arrendadores y arrendatarios. Además, existen organismos que no apoyan la Cláusula Berlín, lo que ha generado incertidumbre en los ciudadanos catalanes.

Qué organismos no consideran legal la cláusula berlinesa Las Cámaras de la Propiedad han considerado la Cláusula Berlín o berlinesa como legal, mientras que otros organismos como la Agencia Negociadora del Alquiler no la respaldan. Esta agencia menciona que un contrato de arrendamiento donde se fijen dos precios genera inseguridad en el inquilino con relación al pago de su alquiler.

Esta incertidumbre es algo que normas como la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) han buscado evitar, ya que se trata de un futuro incierto. A su vez, afecta planes económicos y agrava cualquier situación financiera que pueda tener el arrendatario al momento de la abolición de la ley berlinesa.

Mientras existen estas disputas, temores y rechazos

