Globamatic se posiciona como líder en la digitalización de cintas VHS, debido a que es la única empresa del sector que ofrece la garantía de contar con dos laboratorios de alta tecnología ubicados en Valencia y Madrid, desde los cuales aseguran la preservación de valiosos recuerdos familiares y audiovisuales Las cintas VHS son susceptibles a la degradación con el tiempo, lo que puede llevar a la pérdida de recuerdos irreemplazables. Globamatic Media se dedica a prevenir esta pérdida mediante la digitalización de estos formatos analógicos. Este proceso asegura que los contenidos se mantengan accesibles y en perfecto estado durante muchos años.

No solo transforman cintas VHS a formatos digitales, sino que también incluyen otros formatos como el Super 8, el formato Betamax y cintas de cassette, entre otros. La empresa ofrece un servicio completo y profesional, destacando por su calidad y economía.

Según estudios de conservación audiovisual, las cintas magnéticas, como las VHS, empiezan a deteriorarse notablemente en aproximadamente 20 a 30 años. La humedad, el calor y el uso frecuente aceleran este deterioro. Digitalizar estos medios permite preservar su contenido, evitando la pérdida de calidad y asegurando su longevidad.

Además, la empresa ofrece la conveniencia de recogida a domicilio para toda la península y Baleares, con la opción de entrega en persona para quienes lo prefieran. Este enfoque flexible y centrado en el cliente es uno de los factores que posiciona a Globamatic Media como líder en el mercado.

Seguridad y confidencialidad

El proceso de digitalización en Globamatic Media comienza con una revisión exhaustiva de cada cinta. Utilizando equipos de última generación, se transfiere el contenido a un formato digital. Este procedimiento no solo preserva el material original, sino que también mejora su calidad, eliminando ruidos y estabilizando la imagen.

Las cintas VHS digitalizadas pueden entregarse en formatos digitales modernos, adecuados para muchos dispositivos y plataformas. Esto incluye formatos comunes como MP4, que son compatibles con la mayoría de los ordenadores, tablets y smartphones.

Globamatic Media se compromete a tratar cada pedido con el máximo cuidado y respeto. La empresa entiende el valor sentimental de los recuerdos y asegura una gestión confidencial y segura de todos los materiales proporcionados. Este compromiso con la calidad y la seguridad es una de las razones por las cuales los clientes confían en sus servicios.

La empresa destaca por ser la única en el sector que cuenta con dos laboratorios de alta tecnología. Este recurso permite a Globamatic Media ofrecer un servicio rápido y eficiente, minimizando los tiempos de espera y garantizando resultados de alta calidad. Los profesionales de la empresa son expertos en la digitalización de formatos antiguos y se dedican a preservar cada detalle de los contenidos originales.

Más sobre Globamatic Media

Globamatic Media invita a todas las personas e instituciones interesadas a visitar su sitio web oficial en https://globamaticmedia.com. En el sitio, se puede encontrar información detallada sobre los servicios de digitalización de cintas VHS y otros formatos, así como instrucciones para enviar las cintas y recibir los archivos digitales resultantes.

La digitalización de cintas VHS por Globamatic Media no solo protege recuerdos contra la degradación, sino que también ofrece una solución práctica y moderna para mantener viva la historia personal y familiar.