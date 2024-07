Los retos del sector reúnen en Tenerife a las empresas de Turismo Activo y Ecoturismo

Las empresas valoran positivamente las experiencias del Teide y el Parque Rural de Teno, pero no son tan favorables las opiniones con respecto al Barranco de Masca Las empresas valoran positivamente las experiencias del Teide y el Parque Rural de Teno, pero no son tan favorables las opiniones con respecto al Barranco de Masca ElHotel Escuela de Santa Cruz acogió un nuevo encuentro de Turismo Activo y Ecoturismo. Todo ello dentro del marco del Ciclo de Conferencias Insulares de Turismo Activo y Ecoturismo, que Activa Canarias coorganiza junto a la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

En este networking el sector destacó la regulación de la actividad turística en espacios como el Parque Rural de Teno y el Teide. No fue tan buena la apreciación sobre la reciente del Barranco de Masca.

La formación también supone otro de los puntos de interés. En ese sentido, señalaron la necesidad de una articulación más clara en el nuevo Decreto de Turismo Activo, actualmente en fase de consulta previa.

Por otro lado, la actividad irregular sigue preocupando al sector, visible en actividades como observación de estrellas. La sugerencia lanzada en la reunión fue impulsar medidas de inspección y mayores labores de vigilancia en la noche.

En cuanto a servicios, solicitan la mejora de los senderos e infraestructuras ligadas al Turismo Activo y el Ecoturismo, como forma de dar calidad al destino turístico y ofrecerles un atractivo a los visitantes.

Tenerife tiene alguna singularidad que no es del agrado de las empresas. Hablamos, por ejemplo, de las licencias de transporte. Actualmente, Tenerife sigue siendo la única isla donde se restringe a una sola licencia de transporte por empresa.

El Ciclo de Conferencias Insulares, con el lema "Un modelo sostenible", ya ha celebrado sus jornadas en Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro y Tenerife.