Luce radiante este verano con Dorsia en la Comunidad Valenciana

El verano es una época en la que muchas personas desean verse en su mejor estado, especialmente si tienen planeado pasar tiempo en la playa. A continuación, presentamos cinco tratamientos de medicina y cirugía estética que son ideales para realizar durante el verano, junto con sus beneficios; todos ellos, disponibles en las cinco clínicas Dorsia de la Comunidad Valenciana.

1. Liposucción Vaser, la técnica más innovadora de la Clínica Dorsia Valencia La liposucción Vaser es un método avanzado que emplea ultrasonidos para eliminar depósitos de grasa no deseados de manera precisa y con mínima invasión. Este procedimiento es perfecto para quienes desean esculpir su figura y eliminar grasa localizada en áreas como el abdomen, muslos y flancos.

Beneficios:



Recuperación rápida: En comparación con la liposucción tradicional, la técnica Vaser permite una recuperación más rápida y con menos molestias. Los profesionales de Dorsia te guiarán en todo momento para ofrecerte el tratamiento que mejor se adapte a tus necesidades.

Menor riesgo de irregularidades: La tecnología de ultrasonido ayuda a obtener resultados más uniformes y naturales.

Mejora del contorno corporal: Ideal para obtener una figura más definida y lista para el verano.





2. CoolSculpting Elite, la criolipólisis médica de Clínicas Dorsia CoolSculpting es un tratamiento no invasivo que utiliza la criolipólisis médica para congelar y eliminar las células de grasa. Es una opción excelente para reducir la grasa en áreas complicadas como el abdomen, los muslos y la parte baja de la espalda sin necesidad de cirugía.







Beneficios:



Sin tiempo de inactividad: Los pacientes pueden retomar sus actividades habituales inmediatamente después del tratamiento.

Resultados graduales y naturales: La eliminación de grasa ocurre de manera progresiva, evitando cambios bruscos.

Seguridad: Aprobado por la FDA, es un procedimiento seguro con mínimos efectos secundarios.



3. Tratamientos faciales, los tratamientos faciales mejoran la calidad, textura y el tono de la piel mediante técnicas mínimamente invasivas, con componentes como el ácido hialurónico, el colágeno o el eliminador de arrugas. Durante el verano, los tratamientos anti-age de Clínicas Dorsia son perfectos para combatir los efectos del sol y los signos de la edad.

Beneficios:



Rejuvenecimiento de la piel: Mejora la apariencia de líneas finas, manchas solares y cicatrices de acné.

Luminosidad: Proporciona una piel más radiante y uniforme.

Mejora de la textura: Ayuda a suavizar la piel y mejorar su textura general.



Dorsia también ofrece depilación láser. La depilación láser es una opción popular y efectiva para eliminar el vello no deseado de manera permanente. Este tratamiento es especialmente conveniente en verano, cuando se quiere lucir una piel suave y sin vello en la playa.

Beneficios:



Resultados duraderos: Reduce significativamente el crecimiento del vello después de varias sesiones.

Rapidez y eficacia: Los tratamientos son rápidos y pueden cubrir áreas grandes en una sola sesión.

Menos irritación: A diferencia de la cera o el afeitado, la depilación láser reduce la irritación y los vellos encarnados.



4. Mesoterapia Corporal, la mesoterapia corporal de Dorsia es un tratamiento no invasivo que implica la inyección de una mezcla de vitaminas, minerales y aminoácidos directamente en la piel para mejorar la circulación, disolver la grasa y tonificar el cuerpo. Este procedimiento es excelente para tratar la celulitis y mejorar la apariencia de la piel.

Beneficios:

Mejora de la celulitis: Ayuda a reducir la apariencia de la celulitis y mejorar la textura de la piel.

Hidratación y tonificación: Proporciona una piel más firme e hidratada.

Resultados rápidos: Los efectos son visibles después de unas pocas sesiones, perfectos para prepararse para el verano.

Antes de someterse a cualquier procedimiento estético, es esencial consultar con un médico calificado para determinar el tratamiento más adecuado según las necesidades individuales y el estado de salud. Estos cinco tratamientos no solo mejoran la apariencia física, sino que también aumentan la confianza, permitiendo disfrutar del verano y la playa con mayor seguridad y comodidad.

Hay cinco clínicas Dorsia en la Comunidad Valenciana; encuentra la más cercana a ti y empieza a disfrutar de una variedad de tratamientos estéticos: liposucción, aumento de pecho, técnicas de rejuvenecimiento facial, ácido hialurónico... Incluso en otras ciudades de España como Madrid, Sevilla, Barcelona... Aprovecha tu primera consulta gratuita.