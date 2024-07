Dormitorum Lanza su Servicio de Entrega y Montaje en Lanzarote y Fuerteventura

Los residentes en las islas canarias de Fuerteventura y Lanzarote ahora cuentan con un servicio de entrega y montaje gratuito al realizar sus compras online.

La archiconocida cadena de tiendas de colchones dormitorum, anuncia el lanzamiento de su nuevo servicio de entrega y montaje gratuito en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Este nuevo servicio busca mejorar la experiencia de compra de sus clientes, brindando comodidad y eficiencia al recibir sus productos directamente en sus hogares sin ningún coste adicional.

Dormitorum es muy popular por ofrecer una amplia gama de colchones económicos y otros productos relacionados con el descanso, y recientemente ha dado un paso adelante en su compromiso con los clientes Canarias. Antes, los ciudadanos de Fuerteventura y Lanzarote dependían de las empresas de paquetería externas y no obtenían un servicio rápido de entrega, pero gracias a esta apuesta de dormitorum, ahora es la propia empresa la que se encarga de llevar los productos a los residentes de ambas islas, mejorando los tiempos de entrega y la experiencia en todo el proceso.

Dormitorum continúa mejorando la experiencia de compra Desde sus inicios, dormitorum ha trabajado para facilitar el proceso de compra a los consumidores, por ejemplo, contratando a personal experto en descanso en sus tiendas físicas y en la atención telefónica para poder ofrecer asesoramiento personalizado. O mediante facilidades de pago y financiación para que cualquiera pueda invertir en un buen equipo de descanso. Con esta idea en mente incorporan continuamente nuevos servicios y mejoras de condiciones, como ha ocurrido recientemente en Lanzarote y Fuerteventura.

En palabras de Edgar Ares, responsable de marketing de dormitorum: “Nuestro objetivo siempre ha sido mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes. Sabemos que la entrega y el montaje de productos grandes como colchones y somieres pueden ser un reto. Por eso, hemos decidido eliminar cualquier obstáculo ofreciendo este servicio gratuito y directo, sin intermediarios, para asegurarnos de que nuestros clientes reciban sus productos en las mejores condiciones posibles.”

Un servicio muy demandado por los clientes El lanzamiento de este servicio no solo responde a las peticiones de los clientes, sino que también refleja el compromiso de dormitorum por adaptarse a las necesidades específicas de cada región. “Siempre estamos atentos a lo que nuestros clientes demandan para mejorar como empresa y ofrecer siempre lo mejor”, añade Edgar Ares.

Tras la compra a través de la web o visitando las tiendas físicas de Gran Canaria, los ciudadanos de Fuerteventura y Lanzarote no tendrán que preocuparse de nada más que de estar en casa para recibir su pedido, dormitorum se encargará del resto.

Cómo comprar el colchón si se vive en Fuerteventura o Lanzarote Comprar un colchón u otros equipos de descanso en dormitorum desde Fuerteventura y Lanzarote es muy fácil. Los pasos son sencillos y accesibles para todos:

Visitar la página web de dormitorum: Navegar por la amplia selección de colchones, cabeceros, somieres, bases tapizadas, canapés abatibles, sofás, almohadas y más. Se podrán encontrar colchones de muelles ensacados y colchones viscoelásticos que se adapten a las necesidades. Y si se quiere probarlos personalmente se pueden acercar a las tiendas en Gran Canaria.

Hacer la compra online o por teléfono: Realizar el pedido directamente en la página web o, si se prefiere, llamar al servicio de atención al cliente. Un equipo de atención al cliente atenderá en todo el proceso de compra.

Entrega y montaje gratuito: Una vez realizada la compra, el equipo de entrega de dormitorum se encargará de llevar los productos al hogar en Fuerteventura o Lanzarote y realizar el montaje sin ningún coste adicional.

Con esta iniciativa, dormitorum reafirma su posición como una de las mejores opciones en tiendas de colchones en las islas Canarias, ofreciendo productos de alta calidad y un servicio al cliente excepcional. El compromiso de dormitorum con la satisfacción del cliente, hace que siempre estén pendientes de las necesidades de cada comunidad para introducir novedades en sus productos e iniciativas de mejora en sus servicios.

Para más información sobre este nuevo servicio, visitar la página web de dormitorum o contactar con el servicio de atención al cliente.