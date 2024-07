El curso de quiromasaje de MasterD asegura una formación cualificada y múltiples salidas profesionales

El quiromasaje es una actividad en auge en España, debido a que cada vez son más las personas que recurren a terapias manuales y alternativas con el propósito de aliviar los dolores musculares y mejorar su bienestar corporal. En términos generales, se trata de un conjunto de técnicas aplicadas sobre los tejidos epitelial, graso y muscular para mitigar el dolor en los pacientes, reducir las contracturas, liberar las tensiones y tratar otras patologías del sistema músculo-esquelético a través del masaje manual.

En un contexto donde la preocupación por la salud a nivel mundial adquiere mayor relevancia dentro de la sociedad, esta profesión resulta cada vez más necesaria y demandada. De hecho, según algunos datos de años anteriores del Ministerio de Sanidad, corroboran que más del 25% de la población ha acudido en alguna ocasión a algún centro de terapias naturales donde se incluye el trabajo del quiromasajista.

Si bien los quiromasajistas nacionales no necesitan de una titulación universitaria, sí requieren de una preparación cualificada en academias o centros formativos certificados para prevenir potenciales dolencias, mejorar la calidad de vida de las personas y no producir lesiones. En este sentido, MasterD es un centro de formación abierta que ofrece un curso online de quiromasaje homologado por la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia (APENB), con docentes calificados, contenidos prácticos de excelencia y múltiples oportunidades de trabajo en establecimientos de fisioterapia y de rehabilitación deportiva, spas, espacios de belleza, etc.

Todo sobre el curso online de quiromasaje de MasterD En el caso de quien decida ser quiromasajista, hay algunos aspectos importantes de la profesión a destacar. En primer lugar, los quiromasajistas cuentan con la especialización suficiente como para desarrollar terapias manuales que permitan reducir el estrés muscular, tratar dolores por puntos gatillos, disminuir la presión sanguínea y promover la eliminación de toxinas.

Al mismo tiempo, su tarea resulta relevante también para aportar relajación, mejorar el estado de ánimo del paciente, optimizar su flexibilidad corporal y favorecer la recuperación de la musculatura para la actividad física. Para los interesados en la salud holística y el bienestar personal, la disciplina garantiza numerosas oportunidades en términos económicos y laborales.

De acuerdo a lo que indican varias plataformas españolas de salario, el sueldo quiromasajista medio se sitúa entre los 18.000 y los 20.000 euros brutos anuales (1.200 euros netos al mes). No obstante, todo depende del nivel de experiencia y localización porque los profesionales más experimentados pueden llegar a alcanzar hasta 35.000 € brutos al mes.

Por otra parte, cursar formaciones especializadas como el curso online de quiromasaje de la Escuela de Sanidad y Salud de MasterD contribuye a abrir un amplio espectro laboral en clínicas, centros de fisioterapia y belleza, balnearios, spas e instalaciones deportivas.

Esta empresa pionera en formación abierta destaca con una combinación de excelencia educativa, metodologías flexibles de enseñanza e innovación tecnológica que no solo aporta un conocimiento cualificado para dominar las técnicas terapéuticas manuales más efectivas, sino que también proporciona un título reconocido por la APENB que es un diferencial dentro un mercado competitivo.

Con una carga lectiva de 400 horas, una vez el alumno se matricula dispone de 12 meses para aprender todo lo necesario sobre anatomía, fisiología humana, maniobras del quiromasaje, identificación de patologías musculares y secretos del masaje deportivo, entre otras cosas.

Tres décadas de una excelente formación teórica y práctica En este viaje educativo que propone MasterD el estudiante tiene acceso a una metodología de enseñanza versátil e innovadora que fusiona recursos de formación telematica, semipresencial y a distancia para que este pueda adaptar sus horarios a su ritmo y disponibilidad. En el caso del curso online de quiromasaje, la plataforma despliega un Campus Virtual con todos los materiales y las herramientas teóricas necesarias (clases en directo y videoclases 24 horas) para completar una instrucción de excelencia.

A su vez, la propuesta educativa de esta empresa se caracteriza por la libertad que otorga de acceder al material de estudio permanentemente desde cualquier ubicación y horario; junto con la oportunidad presencial de aplicar todo lo aprendido en talleres, seminarios y prácticas, organizadas en los 38 centros que la firma tiene distribuidos por todo el territorio español.

Además, el curso cuenta con la participación de docentes y colaboradores especializados en rehabilitación, medicina, ciencias de la actividad física, fisioterapia, entrenamiento personal, etcétera, quienes acompañan durante todo el trayecto formativo. Por último, cabe destacar que MasterD dispone de una bolsa exclusiva de empleo que permite la inserción laboral de sus alumnos/as a innumerables ofertas de trabajo relacionadas con el quiromasaje y la salud.