Fersay dispara las ventas de repuestos de frigoríficos y arcones

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 9 M€ en 2023 La empresa Fersay, líder en la distribución de recambios y accesorios para electrodomésticos y electrónica, ha registrado un notable incremento en la venta de recambios para frigoríficos y arcones durante los dos últimos meses. Este crecimiento ha sido particularmente destacado en el mes de junio, con cifras que subrayan una demanda significativa por parte de los consumidores.

Dentro de la categoría de recambios para frigoríficos, ciertos productos han sobresalido por su alta demanda. Entre ellos, los cajones, botelleros y estantes se han posicionado como los más vendidos. Estos componentes son fundamentales para la funcionalidad diaria de los frigoríficos, y su reemplazo frecuente refleja el desgaste natural y la necesidad de mantener estos electrodomésticos en perfecto estado.

Noelia Carrasco, directora de marketing de Fersay, ha asegurado que "este comportamiento del mercado refuerza la importancia de nuestros productos y la confianza que los clientes depositan en nuestra marca para mantener sus electrodomésticos en óptimas condiciones".

Los factores que han contribuido al aumento en las ventas de estas piezas ha sido el incremento en los precios de los electrodomésticos nuevos, que ha llevado a muchos consumidores a preferir reparar sus unidades existentes en lugar de comprar nuevos, impulsando la demanda de recambios. Además, "la creciente conciencia sobre la sostenibilidad y la reducción de residuos ha llevado a más consumidores a optar por la reparación en lugar de la sustitución de electrodomésticos, alineándose con prácticas más ecológicas" añade Carrasco. La amplia gama de recambios ofrecidos por Fersay, que cubre una gran variedad de modelos y marcas de frigoríficos, ha asegurado que los clientes encuentren exactamente lo que necesitan, facilitando las reparaciones.

En anticipación a esta demanda, Fersay ha reforzado su inventario y cadena de suministro. La empresa está comprometida a mantener altos niveles de disponibilidad de sus productos para satisfacer las necesidades de los consumidores de manera oportuna.

Una oferta compuesta por más de 150.000 referencias

El catálogo de Fersay incluye repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama creciente de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Esta oferta está dirigida tanto a clientes profesionales, cerca de 5.500 técnicos que compran principalmente los repuestos que necesitan para su trabajo, como a clientes finales que pueden encontrar en Fersay productos o accesorios que no requieren intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchillas para robots de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

El concepto de negocio de Fersay responde a una necesidad existente en el mercado y se beneficia de la tendencia a reducir el consumo innecesario. Fersay unifica en un único establecimiento la venta de electrónica, repuestos para electrodomésticos y accesorios. En total, ofrece más de 150.000 recambios diferentes en stock, clasificados en tres grandes áreas, para satisfacer cualquier necesidad: recambios para gama blanca (lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, microondas, cocción, etc.), recambios para gama marrón (televisores, DVD, sonido, vídeo, etc.), y pequeño aparato electrodoméstico (hornos, sandwicheras, planchas de vapor, cafeteras, secadores, etc.), entre los que se encuentran productos de marca propia.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa, con una facturación de 9 M€ en 2023.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com