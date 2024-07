El gran auge de los Vehículos de Movilidad Personal en España

El uso de vehículos de movilidad personal, reconocidos por tener una o más ruedas y una sola plaza, como los patinetes y bicicletas (eléctricas o no), el skate o el hoverboard, entre otros, es cada vez más común entre los españoles. De 2020 a 2021, aumentó en un 222% alcanzando casi el millón de vehículos en el país.

Esto se debe a las grandes ventajas que ofrecen, entre las que destacan la rapidez, comodidad, accesibilidad y fácil conducción. Además de ser más asequible económicamente y no requerir un mantenimiento costoso, también son más sostenibles para el medio ambiente. Todo esto ha atraído a un mayor número de usuarios en los últimos años y sigue expandiéndose; por lo que es necesario concienciar de los posibles riesgos y de la importancia de contar con un Seguro de Movilidad Personal que cubre posibles incidentes.

Protección del conductor de VMP Los vehículos de movilidad personal tienen ventajas interesantes como las mencionadas anteriormente. Pero también tienen una cara menos amable, ya que ofrecen al usuario menos protección y como consecuencia la gravedad de los accidentes es mayor.

En 2026 entrará en vigor la normativa que obligará a los propietarios de estos vehículos a tener un Seguro de Movilidad Personal por lo que se debe estar informados. Conocer y respetar las normas de circulación, usar casco y guantes protectores, así como llevar elementos reflectantes adicionales, ayudará a disminuir la severidad de los posibles daños.

Seguro por trayecto El aumento de la demanda y uso de los VMP ha derivado a que existan empresas que ofrecen servicios de movilidad personal, dando la opción de alquilar patinetes eléctricos/ bicicletas, y cobrando al usuario por el tiempo de uso.

Suele tratarse de usuarios que no tienen la práctica o control que deberían y/o desconocen las normas de circulación, lo que aumenta la probabilidad de sufrir un accidente. Por este motivo, algunas aseguradoras ahora dan la opción de contratar un Seguro de Movilidad Personal por Trayecto. De esta forma, solo se pagará por el tiempo de uso que se le dé, estando protegido en todos los trayectos.

Esta tarifa de pago por trayecto está disponible tanto para propietarios de estos vehículos como para los que hacen uso de los de alquiler. Todo el proceso es ya 100% digital, lo que facilita la contratación, el pago del seguro, y permite comunicar los partes desde el móvil en caso de necesitarlo.

La seguridad y protección en este tipo de vehículos va más allá de las protecciones físicas de propio usuario y de la gravedad de una posible caída del conductor. Cada vez son más frecuentes los atropellos a viandantes y daños a terceros, y aquí la Responsabilidad Civil juega un importante papel. Conocer la normativa vial y seguros específicos para este tipo de desplazamientos, es fundamental si no se quieren tener sorpresas.