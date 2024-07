Repara tu Deuda Abogados cancela 80.800 € en Alicante (Comunidad Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad

Su insolvencia se originó por el cierre de su negocio como consecuencia del COVID-19 y el confinamiento Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Alicante (Comunidad Valenciana). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante (Comunidad Valenciana) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer con una deuda de 80.800 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó por necesitar financiación para iniciar un negocio y atender los pagos de la fianza, reformas etc. Posteriormente, al poco tiempo, llegó el confinamiento por culpa del COVID-19 y tuvo que cerrar al no poder facturar para poder cubrir todos los gastos”.

Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Se trata de una legislación cuyo origen hay que situarlo en Estados Unidos, donde lleva vigente más de 100 años. A ella se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs para emprender una nueva vida en lo económico. El espíritu de esta ley es ofrecer otra oportunidad a personas en estado de insolvencia para que puedan reactivarse y empezar de nuevo desde cero”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor de ayuda a estas personas en septiembre del año 2015. El grado de especialización en la aplicación de esta legislación le ha llevado a convertirse en líder en este mercado al haber superado la cifra de 260 millones de euros exonerados a sus clientes que responden a perfiles muy diversos (autónomos que cerraron un negocio, víctimas de algún tipo de engaño, personas que sufren problema laboral, de salud -propia o de un familiar-, etc).

El despacho de abogados cuenta con más 26.000 clientes, procedentes de todos los puntos de España. Algunos de los que han acudido a este mecanismo lo han hecho tras la recomendación por parte de exonerados de que activen el procedimiento cuanto antes para así obtener la cancelación de los pagos debidos lo antes posible.

Esta legislación permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos siempre que cumplan una serie de requisitos. En líneas generales basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento y que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.