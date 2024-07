​El 55,4 % de los españoles quiere una mayor protección de sus datos en al momento de realizar compras online

En la actualidad, realizar una compra en línea es una tarea sencilla para el usuario. Sin embargo, este proceso implica la recopilación de una cantidad significativa de información personal. Por lo tanto, una de las prioridades fundamentales de las marcas debe ser no solo ofrecer una experiencia de compra excelente, sino también garantizar la privacidad del usuario y la seguridad de sus datos. Este enfoque es esencial en un contexto donde la personalización de las recomendaciones al consumidor se vuelve cada vez más precisa y segmentada. En este sentido, Packlink, la plataforma de soluciones logísticas, ha elaborado una encuesta que destaca que el 55,4 % de los españoles quiere una mayor protección de sus datos al momento de realizar compras online.

Asimismo, de acuerdo con el estudio, el 62,8% de los encuestados está preocupado por la seguridad de su información personal y de los datos de pago. De hecho, la Generación Z es la que más demanda este incremento en la protección de sus datos personales, con un 64,3%.

En este panorama, los españoles continúan demandando experiencias personalizadas que les faciliten sus compras online. Con esto, el 27,3% de los encuestados señala que las recomendaciones personalizadas mejorarían significativamente su experiencia de compra. Por el contrario, el 25,7% indica valorar su privacidad y le preocupa el almacenamiento de sus datos personales relacionadas con las recomendaciones. Asimismo, el 31,9% establece que aprecia la comodidad que esta función representa, pero que desea tener más control sobre cómo se utilizan sus datos.

Medidas de seguridad recomendadas

Para mejorar la protección de datos en el comercio electrónico, es esencial adoptar las medidas de seguridad adecuadas:

Cifrado de datos: Implementar el cifrado de extremo a extremo para proteger los datos durante la transmisión y el almacenamiento.

Implementar el cifrado de extremo a extremo para proteger los datos durante la transmisión y el almacenamiento. Autenticación de dos factores (2FA): Utiliza 2FA para añadir una capa adicional de seguridad durante el proceso de inicio de sesión y para las transacciones sensibles.

Utiliza 2FA para añadir una capa adicional de seguridad durante el proceso de inicio de sesión y para las transacciones sensibles. Detección de amenazas: Adopta sistemas de supervisión en tiempo real para detectar y responder rápidamente a cualquier actividad sospechosa o intento de violación.

Adopta sistemas de supervisión en tiempo real para detectar y responder rápidamente a cualquier actividad sospechosa o intento de violación. Educación del consumidor: Educa a los consumidores sobre las mejores prácticas de seguridad, como reconocer las estafas de phishing y la importancia de utilizar contraseñas seguras y únicas.

“La protección de datos es una prioridad absoluta en el comercio electrónico, un sector en el que las transacciones online implican el intercambio de información personal y financiera sensible. Además, muchos consumidores no quieren renunciar a las recomendaciones personalizadas, por lo que los ecommerce deben buscar maneras de garantizar que los datos se utilizan de una manera adecuada. Garantizar su seguridad y privacidad es esencial para mantener la confianza del consumidor y cumplir la normativa”, afirma Noelia Lázaro, Directora de Marketing de Packlink.