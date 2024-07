¿Podrían responder?

Sólo son preguntas sin mala intención.



¿Quién controla las ayudas millonarias de la UE a los países que después nos llenan de emigrantes?

¿Por qué no se auditan esas ayudas y se publican en las páginas de TRANSPARENCIA de las diversas WEB estatales?

¿Por qué no se publican los estudios y conocimientos técnicos de los ministros?

¿Por qué no se comparan los mismos con los que tiene un muchacho con CARRERA y varios MASTERS especializados?

¿Por qué no se declaran los llamados PAGOS EN ESPECIE, que reciben funcionarios superiores, ministros y gobernantes?

¿Por qué JURAR y no CUMPLIR, en los políticos no trae ninguna consecuencia personal?

¿Por qué no se informa, previamente, a los padres sobre los profesores que atenderán a sus hijos, su ideología y su curriculum?

¿Por qué DIOS, en la enseñanza llamada oficial, “parece” un elemento a eliminar por peligroso?

Yo me siento muy cerca de un muchacho de 27 años, hoy SANTO, el “Hermano Rafael”, trapense de la Abadía cisterciense de Dueñas (Palencia). Fui profesor de alguno de sus sobrinos y, sobre todo, tuve una relación paternal con el hermano del San Rafael, Leopoldo.

“Angelito, me decía, no tengas nunca miedo de manifestar tu Fe. Perdona siempre, comprende siempre y como mi hermano, con vocación de arquitecto, construye la VERDAD que SÓLO DISEÑA DIOS”

“Angelito, no te canses de preguntar, de interrogar, de exigir... nosotros somos, simplemente herramientas... EL SEÑOR PROVEERÁ”

Y el “Hermano Rafael”, San Rafael Arnaiz, sigue hablándome todos los días:

“Ángel, bajará, de nuevo Moisés y, enfadado, romperá las Tablas de la Ley...” a continuación, sonriendo en su interior, me dice... “Señor, mi Dios, Tú también tienes algo de culpa, deberías dar pruebas a TODOS de que existe la VERDAD, de que existe la RESPONSABILIDAD y de que existe la MORAL SOCIAL que permite una SANA CONVIVENCIA”

Los “BECERROS DE ORO ARENISCO” siempre terminan rompiéndose, quedando al descubierto los abusos sobre los pobres, talladores de familias sencillas.”