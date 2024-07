Schneider Electric Energy Access Asia & Spark+ Africa cierra una inversión de Serie A de 3,75 millones de dólares en ATEC para la expansión en el Sur Global

ATEC, líder mundial en cocinas eléctricas habilitadas para IoT, recauda 3,75 millones de dólares de la Serie A para su expansión por Asia y África. SEEAA es un fondo de inversión destinado a invertir en empresas emergentes que trabajan para mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo económico en Asia Schneider Electric Energy Access Asia (SEEAA), un fondo de inversión gestionado por Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, junto con Spark+ Africa Fund, cierra una ronda de inversión de 3,75 millones de dólares en ATEC para apoyar la expansión global en los mercados asiáticos y africanos de sus cocinas eléctricas con IoT líderes en el mercado. Otros inversores institucionales en la ronda son DRW, Save the Children Global Ventures, Kibo Investments e iDE.

SEEAA es un instrumento de inversión de 21 millones de euros gestionado por Schneider Electric que invierte en empresas de energía limpia en fase inicial en el sur y el sudeste de Asia.

Gilles Vermot Desroches, Senior Vice President Corporate Citizenship Schneider Electric y Presidente de SEEAA, declara: "Estamos encantados de apoyar a ATEC en su crecimiento, acelerando el impacto social para los hogares rurales y de bajos ingresos y reduciendo las emisiones de carbono. Creemos que su capacidad para combinar IoT, garantizar la precisión de los datos y utilizar la financiación del carbono será fundamental para democratizar el acceso a la cocina sostenible".

La cocina patentada de ATEC produce bonos de carbono verificables y auditables por datos, lo que resuelve la mayoría de los problemas actuales de sobreacreditación que actualmente frenan los mercados de carbono de estufas voluntarias y de cumplimiento.

"ATEC ampliará sus asociaciones con distribuidores de última milla y compradores de carbono en Asia y África", afirma Ben Jeffreys, cofundador y consejero delegado de ATEC, "con el objetivo último de ser la tecnología que permita a 800 millones de mujeres del Sur Global no solo desempeñar un papel activo en la reducción del cambio climático, sino convertirlo en un ingreso".

Desde 2019, ATEC ha liderado el sector de la tecnología para descarbonizar la gastronomía y ha sido reconocido por la Universidad de Berkeley como uno de los 5 proyectos de cocinas de carbono recomendados a nivel mundial. A medida que los mercados de carbono avanzan más hacia el compromiso y la responsabilidad, la tecnología que puede proporcionar datos 100% auditables para verificar sus afirmaciones será clave para desbloquear los mercados en África & Asia.

"Dadas las mayores tasas de electrificación y la mejora de la fiabilidad de la red/mini-red en muchos países africanos, la electricidad es una opción de cocina limpia y moderna para un número creciente de consumidores", señalan los directores de inversión de Spark+, Peter George & Xavier Pierluca. "Con la integración de la tecnología IoT, las barreras iniciales y continuas a la cocina eléctrica disminuirán significativamente y estamos seguros de que ATEC está bien posicionada para ser una de las empresas líderes en este espacio emergente".

Con esta Serie A, ATEC también continuará su inversión en I+D, en particular en los últimos avances en IoT y Web3.0, y en llevar estos beneficios a los hogares de los países en desarrollo.

En la próxima década, ATEC tiene previsto generar 10 gigavatios hora de energía descarbonizada para cocinar al día en los hogares procedentes del hemisferio sur. Esto reducirá las emisiones de carbono hasta en 10 millones de toneladas al año, el equivalente a conducir 2,4 millones de coches de gasolina durante un año. Además del impacto climático positivo, la eliminación del humo de la cocina con leña tendrá importantes consecuencias para la salud de mujeres y niños.