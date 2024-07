Warhammer 40.000; Space Marines llega a Zero Latency el 25 de septiembre

El universo de Warhammer 40.000 se prepara para una nueva aventura épica. El próximo 25 de septiembre, todos los centros Zero Latency en España abrirán sus puertas a una experiencia de realidad virtual sin precedentes: Warhammer 40.000: Space Marines. Esta inmersiva experiencia promete llevar a los jugadores a una intensa batalla en el oscuro y vasto universo de Warhammer 40.000, una de las franquicias más icónicas y queridas a nivel mundial.

Desde su creación, Warhammer 40.000 ha capturado la imaginación de millones de aficionados alrededor del mundo con sus épicas batallas, ricos escenarios y personajes complejos. La llegada de Space Marines a Zero Latency no solo emocionará a los veteranos de Warhammer, sino que también atraerá a nuevos jugadores a explorar este fascinante universo.

La nueva experiencia estará disponible en todos los centros Zero Latency de España, ubicados en Madrid, Barcelona, Terrassa, Bilbao, Málaga y Valencia. Los jugadores podrán disfrutar de la tecnología de vanguardia que caracteriza a Zero Latency, que permite una libertad de movimiento sin precedentes en un entorno virtual totalmente inmersivo. La combinación de esta tecnología avanzada con la narrativa envolvente de Warhammer 40.000 promete ofrecer una experiencia única y emocionante.

Pero eso no es todo. El lanzamiento de Warhammer 40.000: Space Marines coincide con un momento histórico para Zero Latency. La compañía alcanzará los 4 millones de jugadores en todo el mundo y superará la barrera de los 100 centros operativos en más de 25 países. Este hito no solo subraya el crecimiento y éxito de Zero Latency, sino que también reafirma su compromiso de ofrecer experiencias de realidad virtual de alta calidad a una audiencia global.

Zero Latency ha revolucionado la manera en que las personas experimentan la realidad virtual. Con su innovador enfoque que elimina los cables y permite una total libertad de movimiento, los jugadores pueden sumergirse completamente en mundos virtuales ricos y detallados. Este lanzamiento es una prueba más de su capacidad para combinar tecnología y narrativa de manera efectiva, proporcionando experiencias que cautivan y emocionan.

Para los aficionados a Warhammer 40.000 y los entusiastas de la realidad virtual, la llegada de Warhammer 40.000: Space Marines a Zero Latency es un evento imperdible. No solo ofrece una nueva forma de interactuar con el universo Warhammer, sino que también marca un nuevo capítulo en la evolución de las experiencias de realidad virtual.

Para obtener más información sobre la nueva experiencia y las ubicaciones de los centros Zero Latency, visitar www.zerolatencyvr.es