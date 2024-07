¿Qué se necesita para crear una tienda en línea?

El comercio electrónico se ha posicionado al día de hoy como una de las primeras opciones de compra para los consumidores en todo el mundo. Las diversas facilidades de comprar a través de un clic, entre muchas otras ventajas, hacen que cada vez más empresas incursionen en el mercado digital, creando sus propias tiendas online. Sin embargo, para lograr una tienda digital exitosa hay que conocer una variedad de aspectos, en los que agencias especializadas como Equilibrio Agency pueden ser de gran ayuda. Con sus múltiples servicios, las empresas y pymes pueden crear su primera tienda en línea con total éxito.

Lo que se necesita para crear una tienda en línea Para los que no tienen experiencia en el área digital, la creación de una tienda online puede parecer un mundo complejo. Para entender mejor su funcionamiento, es necesario comparar el proceso con la creación de una tienda física. Se necesita comprar o alquilar un local, contar con los permisos requeridos, tener un stock de productos, hacer un inventario, establecer métodos de pago, etc. De igual forma, en la tienda online hay una serie de aspectos técnicos y comerciales que atender. Al respecto, hay que empezar por definir el plan de negocio en línea para el nuevo comercio electrónico, en el que se especifique un análisis de mercado y análisis competitivo, línea de productos, y un análisis del público objetivo. En cuanto a los aspectos técnicos, hay que asignar un nombre y dominio web, emplear una plataforma de ecommerce óptima, diseñar la página web, definir los métodos de pago, publicar el catálogo de productos, etc. Por último, se debe implementar la estrategia de marketing adaptada al público objetivo, atendiendo áreas como el SEO, SEM, redes sociales, medios de comunicación con los clientes, seguimiento de métricas, logística de entrega de los productos y más.

Equilibrio Agency, creadores de vida digital Con 23 años de experiencia en el sector digital, Equilibrio Agency ha logrado una sólida presencia en el mercado con sus servicios tecnológicos. Como especialista en comercio electrónico, esta agencia integra plataformas como Zendesk, LearnWorlds o Hubspot en sus servicios. Además, destaca por ser Shopify Partner, y dispone de múltiples recursos y herramientas para hacer crecer y avanzar a las empresas en la creación de ecommerce. Especialmente, ofrecen este servicio a las pymes, llevándolas de la mano en todo el proceso, con el fin de que desarrollen tiendas online exitosas en su mercado. Al frente de esta agencia se encuentra Engels Pérez, quien es CEO, fundador y vocero de Equilibrio Agency, quien busca ofrecer un balance perfecto entre la estrategia, la innovación, la creatividad y el mundo tecnológico, llevando a un nuevo nivel el impacto digital de las empresas.

En definitiva, Equilibrio Agency es el aliado ideal para crear una tienda online desde cero y lograr los objetivos en el comercio electrónico.