¿Quién lo tiene más difícil para comprar casa, Millenials, Gen X o Boomers?

Comprar casa, ¿Más fácil ahora que antes?

Por Emilio José Delgado Saguar, experto inmobiliario y fundador de Saguar Real Estate

Entrevista con Emilio José Delgado Saguar: explorando la evolución del mercado inmobiliario Buenos días, Emilio. En un contexto económico que cambia constantemente, una pregunta aparece en los debates familiares: ¿Es más fácil comprar una casa hoy en día en comparación con décadas pasadas? ¿Qué opinas sobre esto?

Buenos días. Este es un tema fascinante y muy relevante en el contexto actual. Lo he estudiado en profundidad las últimas semanas. Para responder a esta pregunta, es esencial comparar los datos históricos con los actuales. Vamos a desglosar esta cuestión desde varias perspectivas para entender mejor cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario.

Entiendo. Empecemos con una visión general. ¿Cómo ha cambiado el mercado inmobiliario desde los años ochenta y noventa?

Después de la pandemia, hemos visto un incremento de hasta el 40% en los precios de las viviendas en ciertas áreas, junto con un aumento significativo en los tipos de interés, que han llegado a triplicarse en determinados momentos. Además, la oferta de viviendas en venta se ha reducido. Para poner esto en perspectiva, necesitamos revisar cómo eran las cosas en los años ochenta y noventa.

Hablemos de los años ochenta. ¿Cuál era la situación en ese momento?

En 1985, el precio medio por metro cuadrado era de aproximadamente 360 euros, mientras que el salario medio mensual era de unos 600 euros. Este desequilibrio entre ingresos y precios puede parecer sorprendente hoy en día, pero también es necesario tener en cuenta las tasas de interés de las hipotecas, que eran significativamente más altas en aquel entonces.

¿Cómo eran los tipos de interés de las hipotecas en los años ochenta y cómo se comparan con los actuales?

En los años ochenta, las tasas de interés de las hipotecas alcanzaban el 14%, mientras que hoy en día, el promedio es de alrededor del 2%. Este cambio favorece a las generaciones actuales, ya que los tipos de interés más altos de aquella época significaban pagos mensuales mucho mayores, haciendo que el acceso a la vivienda fuera más costoso.

Entiendo. ¿Cómo se puede medir el esfuerzo necesario para comprar una casa en distintas épocas?

Una forma efectiva de medir este esfuerzo es a través del "ratio de precio de la vivienda frente al ingreso medio por hogar". En 1987, se requerían aproximadamente tres años de ingresos brutos por hogar para comprar una vivienda. En los años noventa, el esfuerzo aumentó a cuatro años. Actualmente, este ratio se ha elevado a ocho años. Esto significa que hoy en día, la compra de una vivienda requiere un esfuerzo tres veces mayor que en los años ochenta y el doble que en los noventa.

¿Cómo ha cambiado el porcentaje de ingresos destinado a pagar la hipoteca a lo largo de las décadas?

En 1987, el 42% los ingresos se destinaban a la hipoteca. Hubo un pico en 1990, donde este porcentaje alcanzó el 70%, pero actualmente estamos en torno al 40%. Esto sugiere que, aunque el porcentaje de ingresos destinado a la hipoteca se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, el contexto general ha cambiado debido a la evolución de los ingresos y las condiciones del mercado.

Interesante. ¿Qué impacto tiene el hecho de que hoy en día haya más personas trabajando por hogar? Es decir, antes lo normal es que trabajara una persona por hogar, que solía ser el marido. Ahora lo normal es que trabajen ambos. ¿Cómo has descubierto que afecta a los datos?

En base a mis estimaciones, en los años ochenta, aproximadamente 1,2 personas por hogar estaban en el mercado laboral. En los años noventa, este número aumentó a 1,4, y actualmente es de alrededor de 1,7. Sin embargo, incluso con un mayor número de ingresos por hogar, el esfuerzo necesario para comprar una vivienda ha aumentado considerablemente. Si tenemos en cuenta los salarios por hogar, hoy en día, se necesitarían cerca de catorce años de salario íntegro para comprar una casa, comparado con unos cuatro años en los ochenta.

¡Eso es sorprendente! ¿Qué podemos concluir sobre la dificultad de comprar una vivienda en la actualidad en comparación con el pasado?

La vida nunca ha sido fácil, y esto es cierto tanto para el pasado como para el presente. Los datos muestran que el esfuerzo requerido para comprar una vivienda ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Aunque hoy los tipos de interés son más bajos, el precio de las viviendas y el esfuerzo necesario para adquirirlas es mucho mayor, lo que representa un desafío considerable para las generaciones actuales.

Antes de finalizar, ¿podrías contarnos un poco más sobre Saguar Real Estate y tu enfoque en el mercado inmobiliario?

Por supuesto. Saguar Real Estate es una empresa familiar que fundé junto con mi hermana Patricia en 2019. Desde nuestros inicios, hemos trabajado con una ética rigurosa y una dedicación inquebrantable para ofrecer un servicio de alta calidad. Nos especializamos en acompañar a nuestros clientes en cada etapa del proceso de compra o venta de sus viviendas, asegurándonos de que cada experiencia sea lo más positiva y satisfactoria posible. Nuestro objetivo es facilitar cada paso del camino, siempre con un enfoque personalizado y profesional.

Gracias, Emilio. Ha sido un placer hablar contigo y obtener una perspectiva tan completa sobre el mercado inmobiliario.

El placer ha sido mío. Espero que esta información sea útil para aquellos que están considerando la compra de una vivienda en el futuro cercano.

