Mainframe Exit en el sector financiero, de la mano de Minsait y Rocket Software

Hace décadas que las entidades financieras confían en los mainframes para manejar sus aplicaciones críticas. Si bien son sistemas robustos y confiables, hoy en día se han desarrollado tecnologías superiores de modernización que dejan de lado los problemas aparejados a la dependencia de una unidad central. El avance de la transformación digital, principalmente en el ámbito financiero, da cuenta de una migración creciente, desde sistemas heredados basados en mainframes de IBM hacia soluciones más modernas y flexibles en la nube. Esta tendencia, conocida como `Mainframe Exit´, promete no solo revolucionar la infraestructura tecnológica del sector financiero, sino también generar un importante ahorro de costos.

La tendencia de modernización del Mainframe Exit Minsait y Rocket Software, a la vanguardia de la modernización del sector financiero, analizan el avance de la innovación que se está llevando a cabo en las entidades bancarias y de seguros. A través del `Mainframe Exit´, se está ayudando a que estas organizaciones dejen de operar en sistemas limitados de unidad central, para adoptar un enfoque más ágil y eficiente mediante la migración a la nube. La transición hacia estos sistemas no solo permite un acceso más rápido y flexible a los datos, sino que también mejora la capacidad de respuesta a las demandas del mercado.

De acuerdo con lo que sostienen estas firmas líderes en soluciones tecnológicas, los proyectos de `Mainframe Exit´ son extremadamente beneficiosos en términos económicos. Según Eduardo Santos, director de ventas de la división Mainframe Modernization en Rocket Software, "las entidades que han completado esta transición han logrado mejoras económicas de entre el 70% y el 80% del costo total de propiedad (TCO)". El ahorro conseguido no solo se debe a la reducción de los costes de mantenimiento, sino también a la mejora en el rendimiento de las aplicaciones y la flexibilidad de la nueva infraestructura.

Por su parte, Roberto Arias, responsable de desarrollo de Negocio Digital para banca y seguros en Minsait, señala que estas iniciativas permiten a las entidades financieras dedicar más recursos a la innovación y al desarrollo de nuevos negocios. Al acceder de manera rápida y sencilla a los datos, las entidades pueden capitalizar la información para crear nuevas oportunidades y mejorar los servicios existentes, potenciando así la experiencia de sus clientes.

Estrategias de implementación La modernización no es un proceso simple, pero Minsait y Rocket Software han desarrollado una metodología comprobada que asegura una transición y migración exitosa. A través de sucesivos pasos, adecuados a las particulares necesidades de cada empresa bancaria, se puede transicionar gradualmente hacia una infraestructura moderna, ágil y eficiente, sin necesidad de una salida total inmediata del mainframe.

Hay múltiples casos de éxito de modernización de cores bancarios que han confiado en la experiencia y el conocimiento profesional de estas empresas. Diversas entidades financieras, desde bancos en Madrid hasta compañías de seguros en Barcelona, ya están aprovechando los beneficios y los ahorros que estas soluciones traen aparejadas, demostrando que la tendencia ´Mainframe Exit´ ha llegado para llevar la eficiencia operativa al siguiente nivel.