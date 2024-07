Repara tu Deuda Abogados cancela 45.206 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado requirió de tarjetas de crédito para el día a día y luego no pudo hacer frente a los pagos por culpa de los intereses Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 45.206 euros a un hombre en Madrid.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó principalmente como consecuencia del uso de tarjetas de crédito para cubrir gastos necesarios, que no podía asumir únicamente con su salario. Inicialmente, podía hacer frente a las cuotas, pero a medida que se iban incrementando los gastos, las cuotas subían. Poco a poco los gastos fueron elevándose y también los intereses de las tarjetas de crédito, hasta llegar a un punto en el que cayó en un estado de insolvencia”. Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº5 de Madrid la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda libre de los pagos debidos.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. En todo este tiempo ha logrado rebasar la cifra de 260 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Esta cifra crece debido al goteo de personas en estado de sobreendeudamiento que han logrado salir de la situación en la que se encuentran gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.

El despacho de abogados lleva a cabo la mayoría de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad que se tramitan en el país. Hasta la fecha son más de 26.000 los particulares y autónomos que han confiado a ellos su historia con el objetivo de salir de los listados de morosidad, como ASNEF.

Para que toda persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, el bufete ofrece diferentes modalidades de pago. Además, la difusión de los casos sirve como “efecto llamada” para que otras personas desconocedoras de esta herramienta sepan que existe una salida real a todos sus problemas con las deudas.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.