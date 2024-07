IOTT cuenta con tratamientos innovadores para casos de vista cansada, presbicia y cataratas

La vista cansada, la presbicia y las cataratas son problemas visuales comunes que afectan a muchas personas especialmente a partir de los 40 años. En particular, esta última afección genera opacidad o nubosidad en el cristalino del ojo, por lo que impide enfocar con nitidez. Esto provoca una disminución progresiva de la visión.

Si bien los tratamientos para las cataratas han avanzado en los últimos años, no todos ofrecen las mismas ventajas para los pacientes. Por esta razón, el Instituto Oftalmológico Tres Torres (IOTT) ha incorporado el láser Catalys, una tecnología de vanguardia que está revolucionando la forma de tratar esta enfermedad.

Tecnología de última generación al servicio de la salud visual El láser Catalys es una de las técnicas más avanzadas para realizar operaciones de cataratas. Este sistema es capaz de efectuar microincisiones milimétricas de manera precisa para eliminar la opacificación del cristalino del ojo y colocar sin manipulación externa un lente intraocular. Se trata de un procedimiento ágil que solo necesita de unos pocos minutos.

Gracias a su funcionamiento avanzado, el láser Catalys no rompe el cristalino del ojo, no requiere puntos de sutura y el postoperatorio es seguro. De este modo, es posible acceder a una recuperación visual inmediata.

Un tratamiento de cataratas seguro y cómodo Por la reducida alteración que se genera al globo ocular, la cirugía de cataratas con el láser Catalys permite minimizar los riesgos asociados a este tipo de operaciones. Por este motivo, se trata de una opción segura para los pacientes que padecen esta afección.

Además, la visión mejora considerablemente solo veinticuatro horas después de la cirugía y no se experimenta dolor. Por lo tanto, se pueden retomar rápidamente las actividades cotidianas con unos pocos cuidados. Esto supone una gran ventaja en relación con tratamientos de cataratas tradicionales.

A través de IOTT es posible acceder a tratamientos de vanguardia para encontrar una solución a problemas como la vista cansada, la presbicia y las cataratas.