Mejorar la movilidad es posible con la rehabilitación neurológica de MOVEX CLINICS, el caso de Jesús Carballo

La rehabilitación neurológica es una terapia fundamental para quienes buscan recuperar funciones motrices y cognitivas tras una lesión. Esta área ha evolucionado significativamente, integrando avances tecnológicos que potencian su eficacia.

Un ejemplo destacado son los exoesqueletos, unos dispositivos innovadores que transforman la manera en que los pacientes enfrentan sus procesos. En este sentido, MOVEX CLINICS son centros de Gogoa Mobility Robots especializados en neurorrehabilitación robótica que han sido testigos de asombrosos progresos.

Tal es el caso de un paciente parapléjico que ha recuperado progresivamente su movilidad gracias a una terapia de vanguardia, que representa una esperanza renovada para muchos y demuestra el poder del ingenio humano en la medicina.

Todo acerca de la rehabilitación neurológica con exoesqueletos La rehabilitación neurológica de MOVEX CLINICS a través de exoesqueletos se ha convertido en la gran aliada de diversos pacientes con diferentes patologías como Ictus, Parkinson, lesión medular, ELA, EM, etc. Estos dispositivos constituyen un armazón robótico diseñado para ser colocado en el cuerpo, con el propósito de que las personas mejoren la resistencia, la movilidad y la fuerza.

Los exoesqueletos biomecánicos de GOGOA no solo pueden ayudar a los individuos con deficiencias físicas y discapacidades, sino que también resultan aptos para prevenir lesiones a consecuencia de posturas forzadas. Al respecto, GOGOA ofrece varios tipos de exoesqueletos, entre ellos los de uso personal, que son ideales para quienes tienen dificultades de movilidad y desean tener independencia y libertad de movimiento.

Asimismo, están los de uso médico o de rehabilitación, cuya función es entrenar la movilidad. A su vez, destacan los sociosanitarios que sirven para reducir la fatiga muscular en los trabajadores operarios.

El caso de Jesús Carballo Jesús Carballo es una de las personas que ha mejorado significativamente su calidad de vida gracias a los exoesqueletos de MOVEX CLINICS. Este paciente de 72 años inició la terapia de rehabilitación robótica en el año 2023, luego de haber sufrido una isquemia medular aguda que lo dejó en condición parapléjica.

El paciente parapléjico dependía de una silla de ruedas y de un andador para poder desplazarse, ya que no tenía fuerza en sus piernas. Sin embargo, tras una terapia intensiva (que aún continúa realizando) basada en exoesqueleto de marcha HANK, ejercicios terapéuticos guiados, plataformas de equilibrio y ejercicios adaptados mediante un software de realidad virtual, Carballo ha logrado dar fuerza a sus extremidades inferiores y ha elevado su equilibrio y estabilidad. Su progreso es tan notorio que en entornos conocidos es capaz de caminar solo con un andador de dos ruedas delanteras.

"Es otro mundo que te puedas levantar y que puedas valerte por ti mismo para tus necesidades y para todo", señala Jesús Carballo, alentando a otros pacientes parapléjicos que han perdido la esperanza de valerse por sí mismos para sus actividades diarias a incursionar en la revolucionaria neurorrehabilitación robótica de MOVEX CLINICS.