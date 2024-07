¿Qué grandes fichajes se esperan en LaLiga durante esta ventana de verano?

¡Termina la Eurocopa, pero comienza el mercado de fichajes! Después del éxito de La Roja, ahora nos toca divertirnos durante unas semanas con el ir y venir de nombres en las plantillas de nuestros equipos favoritos. Las apuestas en Gamechampions están bullendo con el intercambio de jugadores, pero ya hay algunos fichajes que parecen bastante consolidados o que están en camino de estarlo. ¡Mira a continuación los más destacados!

1. Kylian Mbappé – Real Madrid

Está claro que el fichaje del año es el de Kylian Mbappé, que por fin vestirá la camiseta del Real Madrid después de varios años de idas y venidas. El primer gran intento de Florentino para ficharlo fue en verano de 2021, cuando lanzó una oferta mareante de 180 millones de euros al PSG para llevárselo al Bernabéu antes de que terminara su contrato en París. Sin embargo, los jeques cataríes fueron firmes y se negaron a vender a Kylian.

Todo parecía hecho para que Mbappé llegara a coste cero el verano siguiente, pero el PSG no quería perder al francés meses antes de que se disputara el mundial de Catar. Le ofrecieron a Mbappé un salario que no podía rechazar, y Kylian terminó renovando por dos años más. Fueron dos años de más pena que gloria, y la Champions se le siguió atragantando al parisino. Por eso ahora, por fin, ha decidido aceptar la oferta blanca para ser su gran emblema.

2. Endrick – Real Madrid

Otro fichaje que el Real Madrid había cerrado hace ya tiempo es el de Endrick, que puede llegar a eclipsar a Mbappé si las cosas se le dan bien. El jovencísimo ariete brasileño está considerado como una de las promesas más brillantes del mundo del fútbol, y está a punto de desembarcar en Europa en cuanto cumpla sus dieciocho años este mismo mes de julio.

El Real Madrid lleva tiempo haciéndole un hueco en su delantera, que no cuenta con un 9 puro de primer nivel desde la marcha de Benzema. Bellingham, Joselu o Rodrygo se han ido alternando en la punta de lanza blanca, pero Florentino tiene claro que Endrick está llamado a liderar el ataque merengue en los próximos años. Los aficionados madridistas que recuerdan a Ronaldo ya lo comparan con el ‘Barrilete Cósmico’. ¿Estará a la altura?

3. Nico Williams – Barcelona

El Barcelona no tiene una economía para tirar cohetes, pero está cerca de volver a la regla del 1-1 para poder fichar como solía. El primer objetivo es Nico Williams, que viene de hacer una Eurocopa espectacular y que se entiende a las mil maravillas con Pedri, Yamal y Dani Olmo. La banda izquierda del Barcelona lleva tiempo sin que nadie la reclame, así que se trata de un fichaje casi cantado. La única dificultad es el coste. El Barcelona gastó unos 70 millones de euros en fichar a Vítor Roque el pasado año, y ahora lo tiene más difícil para cumplir con los requisitos financieros de LaLiga. Sin embargo, el departamento económico del club está trabajando a contrarreloj para poner las cuentas en orden y abordar el fichaje del extremo.

4. Dani Olmo – Barcelona

Más difícil está el fichaje de Dani Olmo, que también está en el punto de mira del Barça desde hace tiempo. Se trata, de hecho, de un canterano de la Masía, que además tiene una gran polivalencia: puede jugar en ambas bandas, o como media punta por el centro. Su conexión con Nico Williams y con Lamine Yamal es extraordinaria, y además habla un perfecto alemán, lo que es muy del agrado de Hansi Flick.

El fichaje de Olmo parece estar mucho más lejos, sin embargo. Las pretensiones del Leipzig son muy altas, sobre todo después de su gran Eurocopa, y no parece que el Barcelona pueda hacer frente a más de un gran fichaje sin dar salida a jugadores. Mientras esas salidas no estén claras, es probable que la llegada de Dani Olmo quede en el aire, sobre todo considerando que su posición está bien cubierta por jugadores como Gavi, Pedri o Ferran Torres.

5. Robin Le Normand – Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad ya han acordado el traspaso de Robin Le Normand, que también viene de firmar una excelente Eurocopa. Vendrá por unos 40 millones de euros para reforzar la zaga rojiblanca, que promete ser especialmente rocosa considerando la enorme experiencia defensiva del Cholo Simeone.

El traspaso de Le Normand le pondrá las cosas más difíciles al Barcelona para fichar a Zubimendi, el mediocentro que venían persiguiendo los culés desde hace años para reemplazar a Busquets. Ni Zubimendi parece muy por la labor de irse, ni la Real necesita vender, ni el Barcelona parece en disposición de pagar el traspaso. ¡Otro año será!