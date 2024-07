Más de 3.000 personas asisten a la graduación de CEAC FP

Northius, a través de su división CEAC FP, con presencia actualmente en Madrid y Barcelona, celebra dos grandes actos académicos de graduación, con Dani Moreno ‘el gallo de los 40’ como maestro de ceremonias CEAC FP, institución educativa líder en Formación Profesional perteneciente al grupo Northius, celebró las primeras graduaciones de sus centros en Madrid y Barcelona con un total de 914 estudiantes egresados y más de 3.000 asistentes. Ambos eventos contaron con Dani Moreno ‘el gallo de los 40’ como maestro de ceremonias.

Juan Francisco Jiménez, director ejecutivo de CEAC FP, destacó: "El primer acto académico de graduación de nuestros institutos es un momento único. El objetivo de CEAC FP siempre ha sido ofrecer la mejor formación a los estudiantes para que destaquen sobre el resto de los titulados, y me alegra saber que muchos de nuestros egresados ya han conseguido un empleo antes de finalizar sus estudios".

Compromiso con la empleabilidad

Northius, a través de su división CEAC FP, se enorgullece de su tasa de inserción laboral del 85%, la cual es gestionada por su propio Departamento de Inserción Laboral, autorizado como agencia de colocación por el Sistema Nacional de Empleo. Parte de este éxito radica en los más de 12.000 convenios activos que esta organización tiene con empresas públicas y privadas, ofreciendo así a los alumnos de CEAC FP la oportunidad de realizar prácticas de primer nivel, además de contar con una bolsa de trabajo propia. Esto refleja el éxito de su enfoque educativo y la relevancia de sus programas en el mercado laboral actual, reafirmando los datos que ofrece el informe Panorama de la Educación 2023 del Ministerio de Educación, el cual indica que el 83% de los estudiantes de FP trabajan a los 3 o 4 años de graduarse, superando la tasa de empleabilidad de los universitarios en los primeros años tras finalizar los estudios.

En esta misma línea, el Observatorio de la Formación Profesional en España de Caixabank refleja que la ocupación de técnicos de FP tenderá a aumentar en casi todos los sectores económicos hasta 2035. Por ello, el futuro de la FP es muy prometedor en España, ya que 3,8 millones de puestos de empleo que se generen en España en la próxima década estarán destinados a titulados de Formación Profesional. Este es uno de los motivos por los que Northius sigue apostando por la FP oficial, y se reafirma con la próxima inauguración de un centro de obra nueva de CEAC FP en Valencia, con casi 6.000 m² de instalaciones, fruto de una inversión de más de 8 millones de euros.

Centros con instalaciones vanguardistas e innovadoras

Como parte del compromiso de Northius con la formación de calidad para su alumnado, pone a disposición de los estudiantes centros con instalaciones vanguardistas como los que tiene su marca CEAC FP en Madrid, Barcelona y Valencia, entre los que se conforman más de 17.000 m². Las aulas, talleres y laboratorios, adaptados a cada una de las titulaciones que imparten, están diseñadas en base a su metodología educativa "Learning by Doing", donde simulan entornos reales de trabajo para que sus alumnos aprendan haciendo y lleguen completamente preparados a su futuro puesto de trabajo.