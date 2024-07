Acibadem: destino para cirugías estéticas de alta calidad y a precios asequibles

Las tres operaciones más económicas que se pueden encontrar en sus clínicas son la blefaroplastia, la ginecomastia y los endoliftings. Los costes de estas cirugías estéticas oscilan entre los 1.500,00 € y los 3.700,00 €. Las clínicas de Acibadem también ofrecen revisiones completas con costes que no superan los 1.000,00 € Al pensar en cirugías plásticas, a menudo solemos asociar estos procedimientos con costes extremadamente altos. Sin embargo, dentro del amplio abanico de opciones disponibles que existen dentro de este campo, hay operaciones que son más asequibles de lo que se podría llegar a imaginar.

Los centros de Acibadem, líder en el campo de la salud y de la cirugía estética de Turquía, se han convertido en los preferidos por aquellos pacientes que buscan someterse a un procedimiento estético de calidad gracias a sus modernas instalaciones, su avanzada tecnología y a los especialistas altamente cualificados con los que cuenta. Las cirugías más accesibles que puedes encontrar en sus clínicas son las siguientes:

1. Blefaroplastia: rejuvenecimiento de la mirada

La blefaroplastia, también conocida como cirugía de párpados, es uno de los procedimientos más populares a los que una persona se puede someter. Esta cirugía puede centrarse en el párpado superior o inferior y corrige su caída y las bolsas que aparecen debajo de los ojos, proporcionando una apariencia más joven y descansada. La blefaroplastia, gracias a su precio asequible, alrededor de 2.000,00 €, se ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes buscan mejorar su apariencia facial y rejuvenecer de manera efectiva y rápida su mirada.

2. Ginecomastia: solución a la hipertrofia mamaria masculina

La ginecomastia, o agrandamiento de una o ambas glándulas mamarias en el hombre, es otro de los procedimientos más económicos que hay en el mercado, con un precio que oscila alrededor de los 3.700,00 €. Este tratamiento, que elimina el exceso de tejido mamario en los hombres, no solo mejora la apariencia física, sino que también aumenta la confianza y el bienestar general del paciente. Con un coste competitivo, este procedimiento hace posible que cada vez más hombres puedan acceder a esta solución.

3. Endoliftings: rejuvenecimiento facial

Los endoliftings representan una alternativa innovadora y asequible, con precios que oscilan entre los 1.500,00 € y los 2.000,00 €, para aquellos que buscan un estiramiento facial sin recurrir a cirugías más invasivas. Utilizando tecnología de última generación, este procedimiento mejora la firmeza y elasticidad de la piel, proporcionando resultados visibles y duraderos. Además, el endolifting es un tratamiento que utiliza microfibras láser para estimular la producción de colágeno en las capas más profundas de la piel. Este enfoque no solo mejora el contorno facial y reduce la flacidez, sino que también promueve la regeneración celular, lo que da lugar a una piel con una apariencia más joven y saludable.

Además de estas tres operaciones estéticas, también destacan los chequeos que puedes realizarte en las clínicas de Acibadem. El precio de una revisión estándar es de alrededor de 800,00 € y 900,00 € e incluye una gran variedad de exámenes y pruebas a la que los pacientes se pueden someter. En otros países, realizar todas estas gestiones puede durar hasta seis meses, mientras que en los centros de Acibadem se puede hacer en dos días.

"La combinación de alta calidad y precios competitivos que ofrecen en Acibadem hacen que las clínicas sean una de las opciones preferidas para pacientes de todo el mundo", afirma Tanya Nevenova, Supervisora de Desarrollo de Negocio de Acibadem. "Nos enorgullece ofrecer soluciones accesibles sin comprometer la excelencia en el cuidado de la salud", concluye.

Considerar la posibilidad de someterse a una operación estética en los centros de Acibadem es una opción atractiva para quienes buscan calidad y ahorro en sus tratamientos estéticos. Esta alternativa permite acceder a procedimientos asequibles que hace algunos años parecían inalcanzables y permite combinar atención médica con profesionales altamente cualificados con la oportunidad de descubrir un destino culturalmente rico.

Sobre Acibadem

Acibadem Healthcare Group, es una institución de salud turca que opera en una red de hospitales y clínicas en Turquía y otros países. Este grupo es conocido por disponer de un amplio catálogo de tratamientos y cirugías médicas en 24 hospitales y 15 centros médicos en 5 países. Además, no solo brinda atención en una amplia gama de especialidades, sino que también es pionero en la implementación de tecnologías avanzadas y prácticas médicas innovadoras. Acibadem Beauty Center es una parte integral de Acibadem Healthcare Group, y ofrece una gama de servicios diseñados para mejorar el bienestar y la estética, todo con un compromiso con los estándares internacionales de excelencia. Su vinculación con la Universidad Acibadem fortalece su enfoque en la investigación y la educación médica, asegurando que sus profesionales estén constantemente a la vanguardia del conocimiento en el sector salud.