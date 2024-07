Impacto del Divorcio en las Deducciones IRPF por Hipoteca en Vivienda Habitual

En la gestión fiscal de cualquier ciudadano español, las deducciones por inversión en la vivienda habitual ocupan un lugar primordial, especialmente tras un proceso de divorcio donde las circunstancias financieras pueden modificar los derechos de cada uno sobre dichas deducciones. En este artículo, se explora cómo un divorcio afecta la posibilidad de deducir la totalidad de una hipoteca en la declaración del IRPF cuando el inmueble pertenece en un 50% a un ex-cónyuge.

Conceptos Básicos de Deducción por Vivienda Habitual Antes de adentrarse en la casuística de los divorcios, es fundamental entender las condiciones bajo las cuales el sistema tributario español permite deducciones por la vivienda habitual. La deducción por inversión en vivienda habitual permite a los contribuyentes reducir su base imponible en el IRPF en función de las cantidades destinadas a la compra o mejora de la vivienda habitual, siempre que se financien mediante préstamos.

Impacto del Divorcio en las Deducciones Fiscales El proceso de divorcio trae consigo la disolución de la sociedad de gananciales, si es que existía, y con esta surgen varios escenarios posibles en relación con la propiedad de la vivienda y su financiación. Tradicionalmente, si ambos cónyuges son copropietarios del inmueble y ambos contribuyen al pago de la hipoteca, cada uno puede deducirse su parte proporcional.

¿Qué cambia en caso de divorcio? Un caso peculiar se presenta cuando uno de los ex-cónyuges se hace cargo de la totalidad del pago de la hipoteca, incluso si su nombre solo aparece en el 50% la propiedad. Hasta recientes aclaratorias, muchas dudas surgían sobre si este pago le permitiría reclamar una deducción por el total del valor de las cuotas del préstamo.

Resolución del TEAC y Aclaraciones de la DGT Una resolución significativa en este contexto es la 00629/2021 del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que inicialmente abrió la puerta para que un ex-cónyuge pudiera deducirse el 100% las cantidades abonadas en la hipoteca aun siendo titular solo del 50% la vivienda, siempre y cuando dicha vivienda siga siendo considerada como habitual para él y los hijos comunes. No obstante, este derecho se acota bajo condiciones específicas.

A pesar de la anterior resolución, la Dirección General de Tributos (DGT) en su consulta vinculante V0050-24 de 2024 especifica que para aplicar una deducción por un porcentaje mayor debido al pago completo del préstamo hipotecario, dicho pago debe haber sido dispuesto por una sentencia judicial. Es decir, el hecho de que uno de los ex-cónyuges pague la totalidad de las cuotas de la hipoteca por impago del otro no le otorga automáticamente el derecho a aplicar la deducción completa.

Escenario Judicial y Fiscal Si una sentencia judicial obliga a uno de los cónyuges a asumir más del 50% pago de la hipoteca, este podrá, efectivamente, deducirse el porcentaje correspondiente a lo que le haya sido asignado judicialmente. Aquí radica la importancia de contar con asesoría legal durante el proceso de divorcio y de asegurar que cualquier acuerdo respecto al préstamo hipotecario quede reflejado claramente en la sentencia.

Consideraciones Finales La interpretación de las normas fiscales en contextos de divorcio puede ser compleja y requiere de un seguimiento detallado tanto de la normativa existente como de las resoluciones judiciales y consultas vinculantes. Los contribuyentes deben procurar asesoría especializada como Consultax, por ejemplo, para poder optimizar beneficios fiscales y adecuarse a las regulaciones vigentes.

En resumen, la capacidad para deducir el pago de una hipoteca en la declaración del IRPF tras un divorcio está ligada no solo a la titularidad de la propiedad y a las responsabilidades compartidas, sino también a las especificaciones judiciales que dicten los términos de dicho pago. La documentación adecuada y el entendimiento claro de las resoluciones y leyes aplicables son, por tanto, esenciales para garantizar el derecho a estas deducciones.