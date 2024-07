¿Por qué cursar un máster en ESEI International Business School?

En el ámbito empresarial, la formación es un aspecto clave para conseguir el éxito. A propósito de esto, según indica la prestigiosa revista Forbes España, ESEI International Business School se encuentra entre las mejores escuelas de negocio España.

Puntualmente, esta publicación ha incluido dos de los programas de esta academia en su lista de opciones destacadas de másteres para 2024. A propósito de esto, ESEI International Business School ofrece una variedad de cursos de formación en áreas como la innovación, el espíritu empresarial y el liderazgo.

El Máster en International Relations and International Business promueve habilidades prácticas Dentro de la ya citada lista de los 10 mejores programas para recién licenciados y jóvenes profesionales, el Máster en International Relations and International Business de ESEI International Business School ocupa el quinto lugar. Este curso se caracteriza por aplicar un enfoque de aprendizaje y evaluación basado en proyectos, que se complementa con talleres inmersivos y de aprendizaje para promover el desarrollo de habilidades prácticas.

De esta manera, el alumnado incorpora las capacidades necesarias para liderar distintos negocios implementando una estrategia internacional. A su vez, esto garantiza acceso a mejores oportunidades laborales. En vista de que las clases se imparten en inglés, el 80 % del profesorado y el 95 % de los alumnos provienen de 45 nacionalidades diferentes.

En particular, el precio de este programa es de 10.500 €, mientras que la duración es de 12 meses, con un formato a tiempo completo en la sede de ESEI International Business School en Barcelona.

El International MBA de ESEI International Business School destaca por su alto nivel de internacionalización Otro de los programas destacados por Forbes España es el International MBA, con un formato a tiempo completo, un valor de 14.500 € y una duración de entre 12 a 18 meses. Este máster destaca por su alto nivel de internacionalización, debido a que aproximadamente el 70 % de los estudiantes provienen de fuera de Europa, mientras que el otro 30 % corresponde a estudiantes de Italia, Alemania, Holanda y Francia.

Para convertirse en una de las mejores escuelas de negocio de España, ESEI International Business School ha aplicado una metodología de aprendizaje y evaluación con base en las habilidades prácticas.

Por último, otro de los motivos para considerar a esta escuela dentro de un grupo de instituciones de privilegio es que se enfoca en el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes. Puntualmente, esto implica la creación de programas únicos acreditados por universidades nacionales y extranjeras, como Keyce Academy y College de París, garantizando la calidad del proceso de formación.

En definitiva, gracias a los programas que ofrece ESEI International Business School es posible avanzar hacia un futuro de éxito en el mundo empresarial.