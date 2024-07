Mudanzas Manzano aconseja cómo hacer una mudanza en verano

Realizar una mudanza en la temporada estival puede convertirse en una ardua tarea a causa de las altas temperaturas y del incremento de la demanda de servicios de este tipo. No obstante, siguiendo una planificación adecuada, es posible convertirla en una labor más llevadera. En este comunicado se encontrarán una serie de recomendaciones para optimizar una mudanza En Asturias, Mudanzas Manzano proporciona una solución eficiente y segura para este reto. Contratar sus servicios implica olvidarse del empaquetado, la eliminación de artículos no deseados, la logística de los muebles y la organización en el nuevo destino. Con una amplia variedad de servicios, esta empresa garantiza que sus clientes no tengan que preocuparse por nada.

1. Planificación y organización

Generar un presupuesto

Se debe elaborar un presupuesto específico con todos los elementos a tener en cuenta: alquiler de transporte, costes de embalaje, coste de la empresa que llevará a cabo la mudanza, posibles imprevistos, etc. Permitirá afrontar los gastos con mayor seguridad y tranquilidad.

Elaborar un cronograma

Realizar un cronograma que incluya todas las acciones a llevar a cabo permitirá mantener organizado todo el proceso y distribuir las tareas para evitar la mala implementación del tiempo. Se deben incluir todo tipo de quehaceres: embalaje, limpieza de cada vivienda, notificaciones de cambios de dirección, notificaciones de anulación y conexión de servicios públicos, entre otros.

Reservar con antelación

Es recomendable realizar la reserva de los servicios de mudanza con al menos 2 meses de antelación, ya que es una época propicia para este tipo de eventos y es por ello que reservar de manera anticipada permite asegurar los servicios deseados y reducir los costes de última hora. También ayuda a analizar con tiempo las posibles opciones, cotejando diferentes presupuestos, ventajas y desventajas de cada empresa, para seleccionar las opciones más adecuadas y asequibles.

2. Embalaje eficiente

Comenzar a empaquetar con antelación

Es preferible organizar el embalaje de los artículos en función de las necesidades habituales. Es decir, se recomienda comenzar por los objetos menos útiles y continuar por aquellos que se emplean de manera poco habitual, dejando para el final los que resulten necesarios en la rutina diaria. Es importante empezar al menos con un mes de antelación.

Organizar e identificar

Señalar en cada caja su contenido y la estancia a la que pertenece es una tarea que facilitará considerablemente la reubicación de los artículos en el hogar de destino. Es importante emplear diferentes colores en la identificación para optimizar la visualización de cada embalaje.

Emplear materiales apropiados

Es fundamental seleccionar los materiales adecuados para cada artículo: cajas y cinta adhesiva resistentes, papel de burbuja y todo tipo de materiales protectores, cajas con aislamiento térmico para electrodomésticos y productos alimenticios, entre otros.

3. Seguridad personal

Asegurar las estancias

Es importante mantener las estancias de la casa despejadas mientras se realiza la mudanza, para evitar accidentes ante la presencia de artículos desubicados y desperdigados. Se recomienda mantener a los niños pequeños y a las mascotas fuera del hogar.

Hidratarse y protegerse del sol

El verano ofrece diversas ventajas a la hora de llevar a cabo este tipo de tareas, pero, por otro lado, las altas temperaturas y la deshidratación pueden provocar malestar ante el esfuerzo realizado y el estrés que conlleva. Es importante protegerse del Sol, beber líquidos constantemente y descansar adecuadamente.

Higienizar los espacios

Es fundamental realizar una limpieza profunda del nuevo hogar antes de llevar a cabo la ubicación del mobiliario y/o los objetos personales, así como dejar la antigua vivienda en condiciones óptimas: todos los espacios limpios y cada estancia ventilada.

4. Manipulación segura

Proteger los objetos delicados

Es necesario encargarse personalmente de algunos artículos como plantas o alimentos. Se recomienda transportarlos en el vehículo personal y emplear neveras y objetos de protección que permitan recibirlos adecuadamente en la nueva vivienda.

Descongelar los electrodomésticos

Se debe limpiar, secar y embalar adecuadamente cada electrodoméstico para evitar deterioros por humedad o golpes durante su transporte por una mala gestión.

Utilizar el transporte adecuado

Como se ha comentado anteriormente, es necesario transportar ciertos artículos personalmente. Entre ellos, también se encuentran las joyas y todo tipo de objetos de valor, así como documentos personales. Por otro lado, es fundamental recalcar la necesidad de proteger los espacios de transporte y evitar que los artículos se muevan durante su traslado.

5. Aclimatación del hogar de destino

Preparar la nueva vivienda

Es necesario realizar una revisión profunda de la nueva vivienda antes de llevar a cabo la mudanza: revisar todas las instalaciones, comprobar la fontanería, ventilar y limpiar las estancias, asegurarse de no encontrar desperfectos a última hora, entre otros.

Priorizar el desembalaje

Es fundamental realizar esta tarea también al llegar al nuevo hogar. En este caso se debe comenzar a la inversa, priorizando los artículos que requieran un uso más urgente (menaje de cocina, baño, ropa de cama, etc.) y desembalando y ubicando poco a poco aquellos de menor importancia.

Familiarizarse con el nuevo entorno

Investigar el nuevo entorno (servicios, accesos, rutas y establecimientos de interés) de la vivienda, es muy útil a la hora de facilitar la estancia y fomentar una convivencia óptima.

6. Otros consejos

Contratar a profesionales del sector

Si se cuenta con recursos económicos, es preferible contratar los servicios de profesionales, ya que facilitarán y mejorarán la tarea, asegurando en mayor medida las pertenencias durante todo el proceso.

Buscar la colaboración de familiares y amigos

Es importante que todo el núcleo familiar se involucre en dicha tarea en función de sus posibilidades y siempre es conveniente solicitar la ayuda de otros familiares y de amigos, pues permitirá agilizar el proceso y disminuir la carga de trabajo personal.

Aprovechar los beneficios estivales

El verano ofrece un clima más agradable para llevar a cabo una labor de este tipo -evitando siempre las horas de mayor exposición al Sol- y las jornadas diurnas se alargan permitiendo invertir más tiempo en el proceso. Por eso, tomando las medidas de seguridad adecuadas, indicadas en apartados anteriores, es una época que puede favorecer en gran medida el desarrollo de una mudanza.

Conclusión

​Mudanzas Manzano ofrece valiosos consejos para realizar una mudanza en verano, asegurando que este proceso sea lo más eficiente y libre de estrés posible. Siguiendo sus recomendaciones sobre la preparación anticipada, la correcta protección de los objetos y la adaptación a las condiciones climáticas, cualquier persona puede realizar su mudanza estival de manera efectiva. Para quienes buscan mudanzas en Avilés, Mudanzas Manzano se presenta como la opción ideal. Con su experiencia y gama de servicios completos, se posiciona como un aliado confiable para quienes necesitan trasladarse durante los meses más calurosos del año.