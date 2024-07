Como sobrevivir al verano en Madrid según Viena Capellanes

Refrescarse con un baño, perderse por las calles de la capital tras ver el atardecer, ir a una azotea y disfrutar de Madrid desde las alturas, o ver una película en algún cine de verano son algunas ideas para sobrellevar el verano en la capital. Acudir a alguna de las fiestas populares de los barrios madrileños es una forma distinta de empaparse de la cultura más tradicional Cultura, tradición, historia, arte, ocio, gastronomía, etc. Madrid, aunque no es un destino de referencia en verano, también es un lugar donde poder entretenerse y disfrutar durante esta época del año.

Disfrutar de la cultura gastronómica madrileña. La gastronomía de Madrid es muy rica y variada. En sus bares y tascas se puede disfrutar de tapas de callos a la madrileña, bocadillos de calamares y, por supuesto, aunque en verano quizás no apetezca demasiado, el plato estrella es el cocido madrileño.

Pero, además, la capital tiene muchos dulces típicos: bartolillos, rosquillas de Alcalá, barquillos, tejas de almendras o los deliciosos caramelos de violetas. Todos estos dulces son imprescindibles en cualquier visita a Madrid y en cualquier pastelería castiza.

Además, recientemente, el distrito de Hortaleza ha elegido un postre representativo de este barrio.

Tour de Misterios y Leyendas. Madrid es una gran ciudad y, como tal, cuenta con muchos lugares donde sucedieron cosas inexplicables. ¿Qué mejor momento para conocerlas que una noche de verano?

Madrid desde las alturas. El buen tiempo y los cielos despejados son un habitual durante el verano madrileño. Un plan para poder aprovecharlo es ir de tardeo en alguno de los muchos rooftops de la capital y disfrutar de las vistas y el contraste entre los altos edificios y el centro histórico.

Un pícnic durante el atardecer. Madrid cuenta con grandes zonas verdes donde disfrutar de un agradable pícnic y aprovechar para fotografiar el atardecer: el parque de las Siete Tetas, Madrid Río, el jardín de las Vistillas, el Retiro o el Templo de Debod suelen ser los más habituales para ello.

Solo es necesario una manta, una bolsa con comida y bebida y ver pasar las horas rodeados de naturaleza.

Fiestas populares. Algo no muy conocido por los turistas ni por los propios madrileños son las fiestas que se realizan en distintos barrios de Madrid en agosto, como, por ejemplo, las de San Cayetano, San Lorenzo y, por supuesto, la Virgen de la Paloma. Durante estas fiestas podrás ver a los característicos chulapos, disfrutar de puestos y casetas, ver conciertos de pasodobles y exhibiciones de chotis, entre otros.

Darse un buen chapuzón. Quienes se queden en la capital española durante el verano sufrirán las altas temperaturas. Sin embargo, esto no resulta ser un inconveniente. La Comunidad de Madrid cuenta con playas de agua dulce y piscinas naturales, a las que puede acudir todo el mundo. La mayoría son accesibles en transporte público. Entre las más top se encuentran Las Presillas o el Pantano de San Juan.

"Pero, si la naturaleza no es lo tuyo, también puedes disfrutar de algunas piscinas urbanas como la Playa de Parla, el Centro Deportivo Municipal Aluche, la piscina del Canal de Isabel II o los diferentes parques acuáticos que hay en Madrid".

Disfrutar de la cultura al aire libre. Un plan diferente que ofrece el verano es disfrutar de obras de teatro o películas en la calle, así como muchos edificios que cuentan con jardines espectaculares y abren sus puertas con esta finalidad. El Parque de la Bombilla, el Matadero de Madrid, el Auditorio al aire libre Pilar García Peña, el Parque Quinta de los Molinos o el Escenario Puerta del Ángel, entre otros, son los escenarios más habituales para ello.