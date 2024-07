Rafael Conde Melguizo publica ‘El tercer salto’, una novela de ficción que invita a reflexionar sobre la salida del ser humano al espacio.

CÍRCULO ROJO.- Rafael Conde Melguizo es doctor en sociología, profesor universitario, músico y escritor en sus ratos libres. De esta afición ha nacido su primera novela, ‘El tercer salto’, una obra que tiene un gran componente divulgativo, pero que está pensado para hacer disfrutar al lector. “Quiero hacer reflexionar sobre lo que supondrá para el ser humano salir al espacio y como es una situación para la que seguramente no estamos preparados aun social, cultural y éticamente”, tal y como explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “un mundo futuro, no muy lejano y realista, donde el ser humano sigue siendo como siempre ha sido, a pesar de las posibilidades que le permitiría la tecnología. Me gusta poner este ejemplo: si pudiéramos ir con una máquina del tiempo a la Ilustración y les contáramos todo lo que hemos conseguido gracias a la ciencia, seguramente nos preguntarían como hemos conseguido un mundo sin hambre y sin enfermedades. Y nos tocaría asumir con vergüenza que no hemos conseguido nada de eso, aunque podríamos. Pero el ser humano sigue siendo egoísta, miedoso y violento. En este libro tu eres el perplejo ilustrado. Te presento un mundo donde hay una tecnología tan avanzada que, entre otras cosas, te permite ir a Marte con facilidad. Pero el ser humano sigue comportándose como un mono en el espacio que defiende su territorio y no se fía de como huele el de al lado”.

SINOPSIS

Leda emprende un inesperado viaje a Marte. Un crimen en la nave la convierte en la principal sospechosa, sin posibilidad de regreso y rodeada de desconocidos. Durante sus intentos por resolver el misterio, descubre una realidad mayor que implica al futuro de toda la humanidad.

AUTOR

Rafael Conde Melguizo. Doctor en sociología y profesor universitario por el día. Músico, artista y escritor por la noche. Tras escribir numerosas publicaciones científicas y decenas de canciones, Rafael Conde Melguizo da el salto como escritor hasta su primera novela de ficción. Lector ávido de Isaac Asimov, Stephen King y Agatha Christie, Rafael utiliza la ciencia ficción y los resortes del misterio para hacernos reflexionar sobre el papel del ser humano en el universo y nuestra respuesta ante lo desconocido.