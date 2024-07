Vender una casa es un arte, BSG Real Estate

El arte ha sido siempre una herramienta poderosa para expresar ideas, emociones y culturas. En el mundo inmobiliario, su relevancia es aún más pronunciada. El arte no solo embellece los espacios, sino que también influye en la percepción y el valor de las propiedades. Desde murales que transforman fachadas hasta piezas escultóricas que añaden carácter a los interiores, el arte juega un papel crucial en la creación de ambientes únicos y atractivos.

Transformando espacios a través del arte Incorporar arte en el diseño de propiedades puede aumentar significativamente su atractivo. Los compradores e inquilinos no solo buscan un lugar para vivir o trabajar; buscan una experiencia, una conexión emocional con el espacio. El arte puede ser el elemento diferenciador que convierta una propiedad en un hogar, o una oficina en un lugar de inspiración y creatividad.

Además, el arte puede aumentar el valor percibido de una propiedad. Estudios han demostrado que los espacios decorados con arte de alta calidad pueden atraer a compradores dispuestos a pagar más, no solo por la estética, sino por la sensación de exclusividad y sofisticación que el arte aporta.

La colaboración de BSG Real Estate con Antonyo Marest Con motivo de la apertura de la nueva oficina de BSG Real Estate en Embajadores 42, Madrid, la firma ha querido destacar la importancia del arte en sus espacios. Para ello, ha colaborado con el renombrado artista Antonyo Marest, cuya obra encarna la perfecta fusión de creatividad y modernidad que la empresa busca para sus entornos inmobiliarios.

Sobre Antonyo Marest Antonyo Marest, originario de Alicante, es un artista multidisciplinario conocido por sus vibrantes murales y su distintivo estilo geométrico. Su trabajo ha adornado muros y espacios en diversas ciudades del mundo, desde Miami hasta Dubai, convirtiéndose en un referente del arte urbano contemporáneo.

Marest combina elementos del Art Deco y el tropicalismo, creando obras que transmiten energía y optimismo. Su uso audaz del color y la forma transforma cualquier espacio, dotándolo de una personalidad única y cautivadora. Además de sus murales, Marest trabaja en pintura, escultura y diseño, siempre explorando nuevas formas de expresión artística.

La Inauguración de la nueva oficina Para celebrar la apertura de la nueva oficina en Embajadores 42, se ha organizado una muestra de las impresionantes obras de Antonyo Marest. Este evento no solo marca un hito en la expansión de BSG Real Estate, sino que también refuerza su compromiso con la creatividad y la innovación en el mundo inmobiliario.

La oficina ha sido diseñada para ser un espacio funcional y cómodo, donde sus clientes pueden recibir asesoramiento personalizado en un entorno inspirador. La colaboración con Marest añade un valor estético y cultural que refleja nuestra visión de transformar el mercado inmobiliario a través de la integración del arte.

Cristhian Simiele, fundador de BSG Real Estate, expresa su entusiasmo: "Estamos emocionados de anunciar la apertura de nuestra nueva oficina en la calle Embajadores 42". Este espacio no solo representa su crecimiento, sino también su pasión por el arte y la creatividad, reflejada en la colaboración con el talentoso artista Antonyo Marest. El objetivo es ofrecer a los clientes no solo un servicio excelente, sino también una experiencia inspiradora.

Especialistas en el mercado inmobiliario En BSG Real Estate son especialistas en la compraventa tanto para particulares como inversores, en el alquiler de viviendas y locales comerciales, así como en la gestión de patrimonio e interiorismo. Su objetivo es ofrecer un servicio integral que cubra todas las necesidades inmobiliarias de sus clientes, proporcionando asesoramiento personalizado y soluciones efectivas.

Invitación a la comunidad La firma invita a la comunidad de Madrid y a todos los interesados en el mercado inmobiliario a visitar la nueva oficina en Embajadores 42. Esta inauguración es una oportunidad para conocer de cerca el compromiso de BSG Real Estate con la calidad y la innovación, y para descubrir cómo sus servicios pueden satisfacer las necesidades tanto de particulares como de inversores.

Para más información, se puede visitar su sitio web, contactar a través de su teléfono de atención, correo electrónico, o seguir sus actualizaciones en sus redes sociales