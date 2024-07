Cerradura inteligente Raixer cuenta con 6 métodos de apertura

El desarrollo tecnológico ha propiciado grandes mejoras en los sistemas de seguridad, dando paso innovaciones como la cerradura inteligente. Una de las más solicitadas en el mercado es la diseñada por firma Raixer. Este dispositivo ofrece a sus usuarios 6 métodos de apertura que facilitan una experiencia más eficiente y sencilla de gestionar, lo que ha hecho de estas cerraduras un elemento esencial en muchos hogares, oficinas, locales comerciales, y en naves industriales. Estos dispositivos cuentan con una creciente popularidad, tanto en España como en gran parte del mundo, debido a sus excelentes características.

Con 6 métodos de apertura La cerradura inteligente Raixer trabaja con un sistema tecnológico de última generación que ofrece a sus usuarios 6 métodos de apertura. El primero de ellos es el acceso automático, también conocido como “timbrar para abrir”, que se configura desde un dispositivo móvil y establece una franja de tiempo en la que la puerta o el portero automático abrirán después de pulsar el timbre.

El segundo método, es la llamada perdida, se digitan en el sistema los números telefónicos autorizados para abrir mediante la realización de una llamada, para usar esta opción no es necesario tener acceso a internet. El tercer método de apertura es mediante un código QR que, al escanearse da la opción de teclear una clave numérica para abrir la puerta.

El cuarto método de acceso permite abrir esta cerradura inteligente, sin necesidad de acercarse físicamente a ella, utilizando comandos de voz mediante asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant. Los dos últimos métodos de apertura también permiten gestionar esta función a distancia mediante una aplicación móvil o, a través de la web de Raixer.

Ventajas de la cerradura inteligente Raixer Para instalar la cerradura inteligente Raixer solo es necesario pegar o atornillar el dispositivo sobre la puerta. Pero para aquellos que no quieran hacer la instalación personalmente, el fabricante ofrece su propio servicio de instalación prácticamente en todas las ciudades de España. Una vez instalada, solo queda disfrutar de todas las ventajas que este sistema de seguridad aporta a sus usuarios.

Además de sus métodos de apertura totalmente innovadores, esta cerradura es compatible con llaves y pomos de todo tipo de puertas. Por eso su sistema patentado de ajuste deslizante permite el acople a diferentes alturas de llave. También incluye tornillos para puertas de madera, espaciadores para librar irregularidades en de puertas que no son perfectamente lisas y, un soporte con adhesivo muy resistente, con una gran superficie de contacto, para resistirlo todo.

En cuanto a seguridad, la cerradura Raixer guarda un registro de cuándo, cómo y quién abrió las puertas. Por último, ante fallos o cortes del servicio de electricidad, el mecanismo tiene la capacidad de funcionar a batería durante meses.