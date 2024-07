Ebury El Ebury - Foster Swiss, gran campeón del Trofeo Tabarca Vela Alicante

El Ebury - Foster Swiss, del armador cartagenero Javier Sabiote, ha triunfado en el 28º Tabarca Vela Alicante en la clase ORC 2, uno de los principales objetivos del proyecto deportivo liderado por el murciano Julio Bernardeau en esta temporada 2024.

El equipo de regatistas en armonía con su barco ha competido a un gran nivel, con regatas técnicas, muy trabajadas en todos los aspectos que han permitido dominar de principio a fin toda la competición, tanto en tiempo real como tras obtener los tiempos compensados.

En la primera jornada con sus dos victorias ya era el preludio de un gran comienzo de campeonato, y en segunda jornada del Trofeo Tabarca, en la que la emblemática regata costera hasta la isla de Tabarca, con doble puntuación, la primera quedó primero en el paso por la isla y la segunda en las inmediaciones del club alicantino, entro tercero.

Y finalmente el último día de competición cierra brillantemente el ‘Tabarca’, en una jornada en la que las condiciones de viento han sido ligeramente mejores que en las dos anteriores. Dos pruebas en agenda por parte del comité de regatas en las que el AC40rc de Sabiote se ha mostrado muy conservador y sin incidencias en la primera de ellas, marcando el tempo y liderando las dos ceñidas y las dos popas de manera clara. Una situación que ha provocado que tras obtenerse los tiempos compensados lograse el que iba a ser, por el momento, su cuarto triunfo parcial en Alicante.

En la segunda manga, con casi los deberes hechos, tampoco quiso arriesgar, aunque en la salida una ligera precipitación en tiempo propiciaba un fuera de línea para el AC40rc, un pequeño hándicap que ya en barlovento empezaba a darle la vuelta, merced a un gran trabajo del todo el equipo que su sacar velocidad en esa ceñida, con decisiones tácticas acertadas y maniobras perfectas, como un reloj suizo de precisión. Esa recuperación se ha notado en los tres siguientes tramos que hizo sumar el quinto triunfo parcial en aguas alicantinas y, con ello, conquistar el 28º Trofeo Tabarca Vela Alicante en ORC 2.

El podio, en esta clase ORC 2 y acompañando al Ebury El Ebury - Foster Swiss Sailing Team que suma 7,5 puntos, se cierra con el castellonense Proalviento Servicios Náuticos (RCN Castellón) que finaliza su participación con 11,5 puntos, tiene un triunfo parcial, y bronce para el gaditano Escuela Taboga que obtiene un total de 15 puntos.

Tras las citas en el RCN de Valencia, en el marco del Trofeo SM La Reina a principios del mes de julio con un quinto puesto, y ahora en el Tabarca Vela Alicante en el RCR de Alicante, con un triunfo, el AC40rc tiene las miras en la Copa del Rey Mapfre en la bahía de Palma que arranca en breve, la primera semana de agosto, y a la que llega con estos dos buenos resultados con el máximo optimismo de poder hacer un buen resultado en la clase ORC 2, teniendo en cuenta los barcos inscritos en la cita palmesana, rivales directos con los que ya se ha visto las caras tanto en Valencia como en Alicante.

DECLARACIONES:

Javier Sabiote | ARMADOR – PIANO EBURY EL EBURY - FOSTER SWISS

“El Tabarca Vela estaba en nuestro calendario como uno de los principales objetivos del Ebury Sailing Team. Ha sido un fin de semana muy completo y una trabajada victoria que nos da mucha moral para la Copa del Rey”.

“Estoy muy contento del trabajo de todo el equipo en Alicante, el comportamiento del barco tras las mejoras de estos días, merced al buen trabajo del equipo de tierra, hemos competido con humildad y con una tripulación que lo ha dado todo, no puedo más que darles las gracias por el esfuerzo el trabajo hecho”.

Julio Bernardeau | PATRÓN – DIRECTOR PROYECTO DEPORTIVO EBURY EL EBURY - FOSTER SWISS

“Cerramos la segunda de las tres citas en nuestro proyecto deportivo y lo hacemos con un triunfo muy importante para todos, nos da un plus de energía alta de cara a la Copa del Rey, que no va a ser nada fácil, pero lo vamos a intentar, vamos a buscar estar en el podio”.

“En cuanto a esta tercera jornada, con dos pruebas previstas, muy buen en la primera de ellas en las que nos hemos mostrado conservadores, sin incidencias y mandando de principio a fin. En la segunda tuvimos un fuera de línea, nos penalizamos y conseguimos colocarnos, al primer paso de barlovento, cerca del grupo de cabeza tras un trabajo muy bueno del equipo y el barco, que demostró tener mucha velocidad. Después ya fue recuperar, recuperar y recuperar tiempo hasta sumar un nuevo triunfo parcial y con ello ganar el Tabarca”.