La importancia de la buena nutrición para la prevención de enfermedades con Nutriconsulta

La relación entre una buena nutrición y la prevención de enfermedades es un tema prioritario en la salud pública moderna. La alimentación juega un papel sumamente relevante en el mantenimiento de la salud de las personas, dado que nutre al cuerpo y proporciona herramientas para su buen funcionamiento.

Gracias a algunos estudios como el estudio de Xao Y, et al. o el de Guasch-Ferré y Willett sabemos que los patrones alimentarios saludables, entre ellos la Dieta Mediterránea, disminuyen la aparición de enfermedades no transmisibles o trastornos como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la obesidad, el síndrome metabólico, la osteoporosis o el cáncer. Estas patologías, aunque tienen un origen multifactorial y la presencia del sedentarismo o del estrés influyen en su desarrollo, podrían prevenirse en gran medida mediante una nutrición adecuada.

Nutriconsulta, como uno de los centros adheridos al Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, ofrece tratamientos personalizados que ayudan a promover una alimentación consciente, saludable y equilibrada, además, basada en la Dieta Mediterránea.

Por qué la nutrición puede ayudar a prevenir enfermedades Cuando se trata de cuidar la salud de manera natural, uno de los pilares primordiales radica en la alimentación. El organismo humano tiene la capacidad de sintetizar varios nutrientes, pero existen los esenciales que deben ser obtenidos a través de la dieta, como algunos aminoácidos, las vitaminas, los minerales, algunos ácidos grasos o la fibra. Si hay deficiencias nutricionales debido a una alimentación inadecuada, fruto del desconocimiento, mal información, la aversión voluntaria hacia ciertos alimentos o involuntaria, en caso de intolerancias o alergias, el organismo no puede llevar a cabo correctamente todos los procesos o reacciones que ocurren a nivel metabólico. Por lo tanto, es más propenso a debilitarse, aumentando el riesgo de desarrollar deficiencias y enfermedades.

El sistema inmune como el sistema defensor contra las agresiones externas requiere de buena nutrición tanto para su desarrollo como el mantenimiento a lo largo de la vida.

Mantener un estado nutricional óptimo protege al cuerpo y aumenta la probabilidad de una vida saludable y longeva según la revisión de estudios de Dai Z, et al.

Asesoramiento nutricional para la prevención de enfermedades Nutriconsulta se ofrece como uno de los centros adecuados para conseguir que el día a día sea más saludable y alcanzar una buena base nutricional que marca la gran diferencia de cara a la prevención de trastornos de salud. Su servicio de asesoramiento y sus tratamientos nutricionales y dietéticos fomentan prácticas alimentarias adecuadas y reconocidas por organismos oficiales que además orientan las elecciones o decisiones de sus pacientes hacia aquellas que resultan mejores para su salud. Los consejos que se dan suelen ir más allá de la alimentación y abarcan el estilo de vida más saludable en general.

Uno de los propósitos de Nutriconsulta es centrarse en educar a las personas sobre cómo ser consumidores conscientes, capacitándolos para comprar alimentos saludables que se incorporen de manera sostenible en la dieta diaria. El enfoque de Nutriconsulta pretende mejorar la nutrición de manera personalizada, intentando entender las necesidades de cada paciente para ayudarlos a encontrar su equilibrio desde la alimentación más sana y nutritiva.

Bibliografía

Xiao Y, Xiao X, Zhang X, Yi D, Li T, Hao Q, et al. Mediterranean diet in the targeted prevention and personalized treatment of chronic diseases: evidence, potential mechanisms, and prospects. EPMA Journal. 2014; 15: p. 207–220.

Guasch-Ferré M, Willett WC. The Mediterranean diet and health: a comprehensive overview. J Intern Med. 2021; 290 (3): p. 549-566. Doi: 10.1111/joim.13333. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34423871.

López B, Bermejo LM. Nutrición y Trastornos del Sistema Inmune. Nutr Hosp 2017; 34(Supl. 4): p. 68-71 Doi:http://dx.dpi.org/10.20960/nh.1575

Dai Z, Lee SY, Sharma S, Ullah S, Tan ECK, Brodaty H, et al. A systematic review of diet and medication use among centenarians and near-centenarians worldwide. Geroscience. 2024; Doi: 10.1007/s11357-024-01247-4. Epub ahead of print. PMID: 38967696.

Aranceta J (Ed.). Guía de la Alimentación Saludable para Atención Primaria y Colectivos Ciudadanos. SENC-Planeta: Madrid, España; 2018.