Repara tu Deuda Abogados cancela 181.551 € en Catarroja (Valencia) con la Ley de Segunda Oportunidad

La deudora abrió junto con su hijo una cafetería que tuvo que cerrar y además se divorció Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Catarroja (Valencia). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº5 de Valencia ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer con una deuda de 181.551 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó cuando inició un negocio de restauración, concretamente una cafetería, junto con su hijo. Solicitó un préstamo con la intención de ir recuperando la inversión a partir de los ingresos que se generasen. Mientras estaba dada de alta como autónoma, se divorció de su pareja y se quedó ella sola con las deudas. Intentó mantener el negocio abierto, hasta que le fue imposible debido a las pérdidas, por lo que decidió cerrarlo y darse de baja del régimen de autónomos. Intentó afrontar los créditos trabajando por cuenta ajena, pero no llegó a encontrar la estabilidad laboral”.

Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Nacida en Estados Unidos hace más de 100 años, a ella se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. Su espíritu es ofrecer una segunda oportunidad a las personas endeudadas en estado de insolvencia. Esto les permite salir del ahogo en el que se encuentran y la eliminación del estigma que sufren por haber vivido un aparente fracaso”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre del año 2015. Desde entonces hasta la actualidad ha logrado superar la cifra de 260 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas. Conforme pasa el tiempo, esta cantidad aumenta como consecuencia de que el proceso administrativo se ha agilizado tras haberse eliminado el requisito de intentar llegar a un acuerdo con los bancos y entidades financieras.

El despacho de abogados cuenta con más de 26.000 clientes que responden a perfiles muy diversos. Algunos de los que han acudido lo han hecho tras la recomendación de otras personas exoneradas que han comprobado los beneficios de la cancelación de sus deudas como, por ejemplo, la salida de los listados de morosidad.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar exonerados si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el proceso.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.