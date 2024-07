Practicar idiomas y hacer nuevos amigos, en los eventos de Barcelona Language Exchange

Aprender un idioma nuevo puede ser una experiencia enriquecedora y gratificante que abre las puertas a nuevas culturas, oportunidades y amistades. Sin embargo, el proceso tradicional de aprendizaje en un aula puede resultar tedioso, monótono e incluso desmotivador para muchas personas. Por ello, acceder a los encuentros de Barcelona Language Exchange puede ser una alternativa dinámica para aprender idiomas en un ambiente informal y ameno. En este sentido, Aina, la fundadora y organizadora de estos eventos de intercambio de idiomas, comparte detalles acerca de esta comunidad en la que el aprendizaje se fusiona con la vida social.

¿Qué te motivó a crear Barcelona Language Exchange?

Soy de Barcelona, pero estuve viviendo varios años en otros países, como Italia, Noruega, Barbados y Saint Martin, donde aprendí varios idiomas. Al volver a Barcelona, quise mantener mi nivel de inglés, italiano y noruego; por lo que busqué algún intercambio de idiomas que se adaptase a mis horarios, y, al no encontrar ninguno, decidí empezar el mío propio. Nunca pensé que llegaría a crecer tanto, ya que mi idea era solamente crear un grupito de amigos con los que practicar y socializar. Pronto celebraremos 10 años de eventos en los que juntamos a más de 500 personas cada semana.

¿Cómo funciona Barcelona Language Exchange?

Al llegar al intercambio de idiomas, cada asistente recibe una pegatina con su nombre, idioma nativo e idioma que quiere mejorar. Con esto ya se puede empezar a intercambiar idiomas, y es tan sencillo como hablar un rato en un idioma y un rato en el otro para que todos los asistentes puedan practicar. Los eventos semanales son gratuitos, lo único que se pide es que cada uno se tome al menos una consumición, ya que el bar nos cede el espacio.

¿Qué beneficios obtienen las personas que participan en este tipo de actividades de intercambio de idiomas?

Aparte de mejorar tanto la fluidez al hablar, el vocabulario y la capacidad de entender otros idiomas, también se crea comunidad y amistades. Mi objetivo al empezar con los intercambios de idiomas era solamente lingüístico, pero pronto me di cuenta de la gran "red social" que se iba tejiendo, con todo tipo de conexiones. De hecho, yo he conseguido amigos, compañeros de piso, parejas, trabajos, entrenadores físicos y un largo etcétera. En las quedadas es posible conocer de verdad a muchas personas interesantes con diferentes orígenes y bagajes culturales, con los que se crean conexiones fantásticas.

¿Qué idiomas se pueden practicar en los intercambios?

El intercambio está abierto a todo el mundo y a todos los idiomas. Inicialmente, solo se intercambiaban el español y el inglés, pero, dado que siempre hay asistentes nativos de muchas otras lenguas, se pueden practicar todas ellas. En este sentido, los más practicados —después del español y el inglés— son el alemán, el francés y el italiano, seguidos por el portugués, el catalán, el ruso, el chino y el japonés. Un viernes cualquiera, se pueden encontrar más de 60 nacionalidades distintas en un mismo espacio, con lo que se asegura que los participantes encuentren nativos del idioma que buscan.

¿Es necesario tener un determinado nivel de idioma para participar?

Los asistentes a los intercambios de idiomas tienen niveles muy variados, desde principiante hasta avanzado, pero eso no es un problema, ya que lo que se busca es practicar con nativos, y ellos siempre tendrán el nivel más alto. Lo importante para poder mejorar el nivel, es poner en práctica los conocimientos que ya se tienen, sin preocuparse por si se cometen errores, lo cual es inevitable e imprescindible para poder aprender.

¿Cuáles son los próximos eventos que se realizarán en Barcelona?

Hay cuatro eventos gratuitos semanales, de miércoles a sábado. Estos encuentros se hacen en bares. Además, los fines de semana tenemos algunas actividades de pago, como brunch, salidas en velero, excursiones de un día y sesiones de yoga.

¿Qué recomendaciones le darías a alguien que quiera asistir por primera vez a un intercambio?

Salir de la zona de confort puede dar miedo, pero participar en los intercambios de idiomas es mucho más fácil de lo que parece, ya que todo el mundo va a practicar, charlar, conocer gente y pasarlo bien, por lo que es muy fácil entablar una conversación. A las personas tímidas, les diría que lleven algunas preguntas preparadas, así no se quedarán en blanco y harán que sean los demás los que hablen. A partir de allí, la conversación empieza a fluir y las horas pasan volando. Es importante recordar que se trata de un intercambio, por lo que no estaremos siempre practicando el idioma que nos interesa, sino que vamos a tener que hablar también en el nuestro propio para ayudar a las otras personas. Como se dice en inglés "sharing is caring".

¿Cómo ha sido la experiencia de organizar los encuentros de intercambio de idiomas y qué te ha aportado a nivel personal?

En el primer encuentro fuimos solo 5 personas de distintas nacionalidades, pero me lo pasé tan bien que decidí crear un evento en Facebook para la siguiente semana con el objetivo de conseguir 10 participantes. Al segundo encuentro fueron 20 personas, el doble de lo esperado, con lo que para la tercera semana ya tuve que buscar un bar más grande. El evento fue creciendo a un ritmo frenético, llegando a un récord de más de 500 personas durante la celebración del quinto aniversario. Antes de la pandemia, los viernes —que siempre ha sido el día grande— iban más de 300 personas. Si bien la pandemia supuso una ruptura de todas esas conexiones creadas durante esos años, al mismo tiempo, nos hizo conectar virtualmente con gente que se encontraba en cualquier lugar del mundo. Al volver a los bares, muchas personas tenían miedo de acercarse a otros y realmente costó mucho conseguir el nivel de conexiones que había anteriormente. Personalmente, me llevo muchísimos buenos amigos y, lo que más me toca, cuando me dan las gracias porque al ir a los eventos han conseguido tejer su red de amistades y su nueva familia en una nueva ciudad.

¿Qué planes futuros tiene Barcelona Language Exchange?

En octubre celebraremos 10 años de intercambios de idiomas. Será el viernes 11, a partir de las 19 horas en la Estación de Francia. Lo vamos a celebrar a lo grande, sin duda. Habrá food trucks con comida típica de distintos países, DJs con música animada, 2 photocalls y fotógrafos, totebags con regalos y mucho más.

Dominar el aspecto conversacional y expandir el vocabulario de un nuevo idioma no tiene que ser algo aburrido. En este camino, propuestas como la de Barcelona Language Exchange se presentan como una opción diferente, divertida y eficaz para fortalecer la comprensión auditiva de un idioma, conociendo gente nueva.