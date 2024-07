blarlo lanza Doc Translator.AI, la plataforma de IA que traduce más de 300 combinaciones de idiomas

La nueva plataforma de blarlo potencia la eficiencia e inmediatez de las soluciones de IA en más de cincuenta formatos de documentos y puede traducir 10.000 palabras por minuto. Las traducciones por IA de blarlo se someten a un proceso de verificación de calidad mediante un módulo independiente. La solución se integra con módulos de IA como ChatGPT 4o y con aplicaciones de gestión de proyectos o CMS, lo que facilita la internacionalización de grandes compañías al localizar sus sitios web con eficacia blarlo, empresa española destacada en el campo de la traducción profesional, anuncia el lanzamiento de Doc Translator.AI, su nuevo traductor web que une la tecnología de vanguardia con servicios lingüísticos de alta calidad.

La plataforma de traducción automática basada en IA tiene como objetivo brindar a las empresas una herramienta de traducción eficiente, precisa y económica. blarlo combina la experiencia de traductores profesionales nativos, con innovaciones tecnológicas para lograr la excelencia en más de 300 combinaciones de idiomas diferentes.

"Desde 2023, vimos que la calidad que ofrecía la IA podía ser incorporada en nuestros servicios con la revisión y entrenamiento de traductores profesionales. En este sentido, identificamos un nicho de cliente muy interesante donde lo que premiaba era el coste, pero con una calidad alta para mantener su imagen de marca a nivel internacional", afirma Óscar Martín, CBO y COO de blarlo. "El objetivo de nuestro nuevo servicio de traducción de documentos basada en la IA, Doctranslator.AI, es dotar a nuestros clientes de una plataforma sencilla de utilizar, con un bajo coste y la máxima calidad que ofrece la IA".

Eficacia en la traducción, sin renunciar a la calidad en el resultado

La plataforma de traducción de documentos basada en IA se destaca por su enfoque en la eficiencia y la calidad, los dos pilares en los que se sustenta blarlo.

Desde el punto de vista de la eficiencia, Doc Translation.AI es compatible con más de 50 formatos distintos, entre los cuales se encuentran los más comunes: pdf, Word, Power Point, XLIFF o HTML. Doc Translator.AI se encargará de devolver la traducción en el mismo formato editable, preservando el formato y diseño original. Además, Doc Translation.AI permite seleccionar aspectos clave como el tono, el sector y el estilo, maximizando de este modo la calidad, el estilo y la personalización para el cliente.

Carmelo Gayubo, CEO de blarlo, afirma: "Nuestra plataforma de traducción basada en IA resuelve de manera efectiva el desafío de gestionar proyectos con un gran volumen de palabras para traducir. Este tipo de proyectos suele requerir un equipo numeroso de traductores, un tiempo considerable para su desarrollo y un costo elevado. Sin embargo, con Doc Translation - AI buscamos ser eficientes a estos problemas, maximizando la calidad para asemejarse lo más próximo posible a la traducción profesional, a través de motores de traducción de IA capacitados y especializados".

Tradicionalmente, la gestión de proyectos con grandes cantidades de palabras, requerían de mucho tiempo y recursos para poder procesar el proyecto con éxito. Los motores de traducción entrenados y especializados de Doc Translator.AI son capaces de manejar hasta 10.000 palabras por minuto. Esto permite a las empresas completar proyectos de traducción de gran envergadura en cuestión de minutos, algo que sería imposible con métodos convencionales.

La clave de su respuesta reside en el "motor" que pone en funcionamiento su IA, basado en el procesamiento del lenguaje natural (NLP), el aprendizaje automático (ML) y las redes neuronales profundas (DNN) que dispone la plataforma.

Por otro lado, con el objetivo de mantener los estándares de calidad habituales en la firma española, blarlo incorpora ha incorporado un módulo independiente a la IA que audita la traducción en un exahustivo proceso de calidad (QA). De este modo, hasta que no se obtiene una calificación alta de calidad (propia, BLEU, BERTScore, etc.) no se entrega la traducción final al cliente.

"El principal desafío de la traducción instantánea es la calidad. Por ello, en blarlo tenemos desarrollados procesos de monitorización y calidad (automáticos y con traductores profesionales) que nos permite auditar de forma aleatoria la calidad de las traducciones con IA y entrenarlas para que la calidad mejore en cada una de las iteraciones", asegura Óscar Martín. "Las auditorías de calidad se hacen teniendo en cuenta las principales y contrastadas métricas de medición de la calidad de la traducción: BLEU, ROUGE, METEOR y BERTScore".

Multitud de idiomas, integración e interfaz cómodos para el tejido empresarial

Doc Translator.AI cuenta hasta la fecha con más de 300 pares de idiomas disponibles. La plataforma está destinada a empresas que requieren traducciones constantes y de alta calidad en un plazo corto. Los usuarios pueden adaptar sus traducciones a sus necesidades particulares seleccionando el tono, el sector y el estilo, mientras que su catálogo de idiomas se mantendrá en continua actualización para soportar un mayor número de combinaciones de idiomas posibles.

Asimismo, su intuitiva interfaz de usuario permite a los clientes seleccionar cómodamente sus documentos, los parámetros de personalización y activar la traducción al instante, mientras que se puede integrar con otras plataformas y herramientas de trabajo, como CMS, módulos de IA como ChatGPT 4o y el software de gestión de proyectos. Esto facilitará la internacionalización de grandes empresas al poder localizar los portales web donde operan.

Doc Translator.AI ofrecerá una tarifa competitiva de 0,002 € por palabra, adaptándose a los avances tecnológicos del momento para garantizar que los clientes siempre tengan acceso a las mejores soluciones de traducción de vanguardia y a las necesidades cambiantes del mercado global.